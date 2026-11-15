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ΑΟ Μαρκοπούλου - Παναθηναϊκός 0-3: Ασταμάτητες οι «πράσινες» έκαναν το 5/5 στο πρωτάθλημα

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία του στη Volley League Γυναικών, επικρατώντας με 3-0 σετ εκτός έδρας του Μαρκόπουλου και φτάνοντας τις πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

ΑΟ Μαρκοπούλου - Παναθηναϊκός 0-3: Ασταμάτητες οι «πράσινες» έκαναν το 5/5 στο πρωτάθλημα
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Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση, περνώντας νικηφόρα από την έδρα του Μαρκόπουλου με 3-0 σετ, στο πλαίσιο της Volley League Γυναικών.

Το «τριφύλλι» έκανε το 5/5 στο πρωτάθλημα, συνεχίζοντας χωρίς απώλειες την πορεία του, με τον Αλεσάντρο Κιαπίνι να προχωρά σε εκτεταμένο rotation, θέλοντας να διαχειριστεί το απαιτητικό πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που ακολουθούν.

Το πρώτο σετ είχε αρκετή ισορροπία, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Το Μαρκόπουλο κατάφερε να πάρει προβάδισμα τριών πόντων (11-8), εκμεταλλευόμενο άστοχη επίθεση της Γουάιτ.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, αντέδρασε, ισοφάρισε σε 20-20 και πέρασε μπροστά στο πιο κρίσιμο σημείο (21-22). Οι «πράσινες» διατήρησαν την ψυχραιμία τους και κατέκτησαν το πρώτο σετ με 22-25.

Στο δεύτερο σετ, οι φιλοξενούμενες είχαν τον έλεγχο από νωρίς, με τη Λαμπκόφσκα να δίνει σημαντικές λύσεις στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 7-10 και στη συνέχεια αύξησε τη διαφορά στους πέντε πόντους (9-14).

Το Μαρκόπουλο δεν κατάφερε να βρει απαντήσεις στην πίεση των «πράσινων», οι οποίες διατήρησαν το προβάδισμά τους και έφτασαν με άνεση στο 20-25, κάνοντας το 0-2 στα σετ.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο ξεκίνημα του τρίτου σετ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο. Ο Παναθηναϊκός, όμως, πήρε ξανά τα ηνία και προηγήθηκε με 10-13.

Οι γηπεδούχες μείωσαν σε 12-13, αλλά το «τριφύλλι» απάντησε άμεσα, ανεβάζοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (12-16). Από εκείνο το σημείο και μετά, οι φιλοξενούμενες κυριάρχησαν απόλυτα και έφτασαν στο 14-25, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 0-3 σετ και πανηγυρίζοντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα.

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