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Εθνική Ελλάδας: Νοκ άουτ ο Κουρμπέλης με Σερβία

Χωρίς τον Δημήτρη Κουρμπέλη θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας στην αναμέτρηση με τη Σερβία (16/11, 21:45) στον Βόλο.

Εθνική Ελλάδας: Νοκ άουτ ο Κουρμπέλης με Σερβία
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Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας στον αγώνα απέναντι στη Σερβία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι, αποκάλυψε πως ο μέσος του Αστέρα AKTOR εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός των πλάνων του για την αναμέτρηση της Κυριακής (16/11, 21:45).

«Ο Κουρμπέλης αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις. Έχει ακόμη ενοχλήσεις, όχι σε κάτι μεγάλο. Δεν θα είναι διαθέσιμος. Θα έχουμε επιστροφές του Σάλιακα και του Ζαφείρη. Λίγη κούραση μόνο από το ματς», ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς.

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