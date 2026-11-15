Εθνική Ελλάδας: Νοκ άουτ ο Κουρμπέλης με Σερβία

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας στον αγώνα απέναντι στη Σερβία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι, αποκάλυψε πως ο μέσος του Αστέρα AKTOR εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός των πλάνων του για την αναμέτρηση της Κυριακής (16/11, 21:45).

«Ο Κουρμπέλης αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις. Έχει ακόμη ενοχλήσεις, όχι σε κάτι μεγάλο. Δεν θα είναι διαθέσιμος. Θα έχουμε επιστροφές του Σάλιακα και του Ζαφείρη. Λίγη κούραση μόνο από το ματς», ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς.