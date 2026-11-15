ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-1: Ισόπαλο το ντέρμπι της Super League Κ15 | Παράπονα της «Ένωσης»

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ15, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1.

Η «Ένωση» πήρε το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο με ένα εντυπωσιακό γκολ του Σοφιανίδη, όμως, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν την απάντηση δύο λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, με τον Κάμπο.

Το παιχνίδι είχε δυνατές μονομαχίες κι ευκαιρίες εκατέρωθεν. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει μετά το γκολ που δέχθηκε και είχε σημαντικές στιγμές με τον Πελέκη και τον Βουρλούμη, ενώ στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης αναζήτησε την ισοφάριση, την οποία τελικά πέτυχε στο 78'. Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα είχαν την ευκαιρία να φύγουν με τη νίκη στην τελευταία φάση του αγώνα, χωρίς όμως να καταφέρουν να πετύχουν δεύτερο γκολ.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Λεωνίδα Δόση, ο οποίος, όπως αναφέρει το match report της ΠΑΕ, «αρνήθηκε τρία πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ: στο 4' σε ανατροπή του Δροσάκη, στο 44' σε καθαρό χέρι αμυντικού του Παναθηναϊκού και στο 53' σε ανατροπή του Φαλτσέτα. Επίσης, το γκολ της ισοφάρισης του Παναθηναϊκού στο 78' με τον Κάμπος ήρθε στην εξέλιξη στημένης φάσης από ανύπαρκτο φάουλ».

Μετά την ισοπαλία, η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 23 βαθμούς, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο.

ΑΕΚ: Κολέτσος, Φαλτσέτας (59' Μπαλής), Σιδέρης (75' Παπαπαναγιώτου), Παπαδογιωργάκης, Καραγιάννης, Μπαλάσκας (59' Μπάρδης), Μιχαλόπουλος (59' Παπαγεωργίου), Δημητρούλας, Σοφιανίδης (75' Σαλαζάρ), Ζορμπαλάς, Δροσάκης.

Παναθηναϊκός: Λίτος, Χαρτοφύλλης (50' Μετούσι), Βαμβακούσης, Βεγλέκτζης (50' Μπακούρια), Ξυγκόρος, Μπλέτσας, Τριανταφυλλίδης (50' Σταυρόπουλος), Πελέκης (65' Καλύβας), Σκρέτας (65' Μπαντουράκης), Κάμπος, Βουρλούμης.