«Πονοκέφαλος» με Κάιρινεν στην ΑΕΚ: Επιστρέφει με ενοχλήσεις από την εθνική Φινλανδίας

Η επιστροφή των 11 διεθνών της ΑΕΚ από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες αποτελεί βασικό ζητούμενο για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος περιμένει να έχει ξανά στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές του ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η περίπτωση του Κάαν Κάιρινεν, όμως, προκαλεί ήδη έναν πρώτο προβληματισμό. Ο Φινλανδός μέσος δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση της εθνικής του ομάδας με την Αλβανία στα Τίρανα, παρότι είχε ακολουθήσει κανονικά την αποστολή κι είχε συμμετάσχει στην τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι. Ο 28χρονος χαφ θα απουσιάσει και από το αποψινό (15/11) ματς της Φινλανδίας απέναντι στο Σαν Μαρίνο, με την ομοσπονδία της χώρας να ενημερώνει ότι δεν υπολογίζεται εξαιτίας τραυματισμού.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, ο Κάιρινεν αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις, με το πρόβλημα να αφορά ένα σφίξιμο. Η πρώτη εικόνα δεν δείχνει να πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό, ωστόσο ασφαλέστερη εκτίμηση θα γίνει όταν ο ποδοσφαιριστής επιστρέψει στα Σπάτα και εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζούμπκοφ αντιμετωπίζει επίσης πρόβλημα τραυματισμού κι αναμένεται να παραμείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος του έτους. Παράλληλα, στην ΑΕΚ περιμένουν να διαπιστώσουν την κατάσταση των Ζοάο Μάριο και Ζίνι. Ο πρώτος είχε περάσει πρόσφατα πνευμονία, ενώ ο δεύτερος δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό εξαιτίας ενός μικροπροβλήματος τραυματισμού.