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Περιστέρι – Μύκονος 84-67: Επέστρεψε στις νίκες με κυριαρχική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο!

Το Περιστέρι επικράτησε 84-67 της Μυκόνου για τη Stoiximan GBL, με τους Τάι Νίκολς και Νόα Φράιντελ να δίνουν τις επιθετικές λύσεις και πρωταγωνιστούν στο εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο της ομάδας τους.

Περιστέρι – Μύκονος 84-67: Επέστρεψε στις νίκες με κυριαρχική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο!
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Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου άφησε πίσω του τα προηγούμενα αρνητικά αποτελέσματα και πανηγύρισε την τέταρτη νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι επικράτησαν των νησιωτών, ελέγχοντας την αναμέτρηση στο μεγαλύτερο διάστημά της και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Τάι Νίκολς με 17 πόντους κι ο Νόα Φράιντελ με 11 ήταν οι δύο μοναδικοί διψήφιοι σκόρερ των νικητών. Για τους φιλοξενούμενους, ο Ζερμέιν Λοβ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, έχοντας την καλύτερη επιθετική επίδοση της Μυκόνου. Με αυτό το αποτέλεσμα, το Περιστέρι ανέβηκε στο 4-3, ενώ η Μύκονος υποχώρησε στο 1-6.

Το Περιστέρι μπήκε δυναμικά στο παρκέ και από νωρίς έδειξε τις διαθέσεις του. Με οδηγό την αποτελεσματική άμυνα και χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι περίπλοκο στην επίθεση, πήρε γρήγορα σημαντική διαφορά. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους στο +11 (21-10).

Η εικόνα άλλαξε στη δεύτερη περίοδο. Η Μύκονος βρήκε καλύτερες λύσεις στην επίθεση, ανέβασε την παραγωγικότητά της και με επιμέρους σκορ 25-14 κατάφερε να καλύψει τη διαφορά. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες με 35-35.

Μετά την ανάπαυλα, όμως, το παιχνίδι είχε διαφορετική εξέλιξη. Το Περιστέρι ανέκτησε τον έλεγχο, επέβαλε τον ρυθμό του και περιόρισε τις επιθετικές επιλογές των φιλοξενούμενων. Η διαφορά άρχισε να μεγαλώνει ξανά, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο +12 στο τέλος της τρίτης περιόδου (61-49).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου διατήρησε την υπεροχή της και δεν επέτρεψε στη Μύκονο να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Το τελικό 84-67 επισφράγισε την επιστροφή του Περιστερίου στις νίκες.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Ζακεστίδης, Λιαρομμάτης
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-10, 35-35, 61-49, 84-67

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