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Παναθηναϊκός: Ο Κώστας Σλούκας έφτασε τις 200 συμμετοχές με το «τριφύλλι»

Ένα σημαντικό προσωπικό ορόσημο κατέγραψε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας καθώς η αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου αποτέλεσε την 200ή εμφάνισή του με την πράσινη φανέλα.

Παναθηναϊκός: Ο Κώστας Σλούκας έφτασε τις 200 συμμετοχές με το «τριφύλλι»
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Τις 200 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού συμπλήρωσε ο Κώστας Σλούκας, με τον αρχηγό των «πρασίνων» να καταγράφει ένα ξεχωριστό επίτευγμα στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Έλληνας γκαρντ διανύει την τέταρτη διαδοχική σεζόν του στο «τριφύλλι», έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα, τόσο μέσα στο παρκέ όσο και έξω από αυτό.

Η προσφορά του στην πορεία του Παναθηναϊκού είναι σημαντική, με τον ίδιο να έχει πανηγυρίσει με την πράσινη φανέλα την κατάκτηση μίας EuroLeague, δύο Κυπέλλων Ελλάδας και ενός πρωταθλήματος.

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