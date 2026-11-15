Παναθηναϊκός: Ο Κώστας Σλούκας έφτασε τις 200 συμμετοχές με το «τριφύλλι»

Τις 200 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού συμπλήρωσε ο Κώστας Σλούκας, με τον αρχηγό των «πρασίνων» να καταγράφει ένα ξεχωριστό επίτευγμα στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Έλληνας γκαρντ διανύει την τέταρτη διαδοχική σεζόν του στο «τριφύλλι», έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα, τόσο μέσα στο παρκέ όσο και έξω από αυτό.

Η προσφορά του στην πορεία του Παναθηναϊκού είναι σημαντική, με τον ίδιο να έχει πανηγυρίσει με την πράσινη φανέλα την κατάκτηση μίας EuroLeague, δύο Κυπέλλων Ελλάδας και ενός πρωταθλήματος.