Ήττα από την Τζαμάικα για το Μεξικό - Έμεινε στον πάγκο ο Γκονζάλες

Θύμα έκπληξης έπεσε το Μεξικό στον πρώτο προημιτελικό του Nations League για τη ζώνη Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, καθώς έχασε με 3-2 από την Τζαμάικα.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Αρμάντο Γκονζάλες, δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Ράφα Μάρκες, ενώ ο πρώην μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, δεν είχε κληθεί στην αποστολή της ομάδας.

Η Τζαμάικα προηγήθηκε μάλιστα με 3-0, χάρη σε αυτογκόλ του Χεσούς Γκαγιάρδο (28') και άλλα δύο τέρματα από τον Ρενάλντο Σεφάς (46') και τον Ρίτσαρντ Κινγκ με πέναλτι (63').

Ωστόσο, το Μεξικό αντέδρασε στο φινάλε και έμεινε ζωντανό στη μάχη της πρόκρισης, μειώνοντας με γκολ των Χιλμπέρτο Μόρα (70') και Χουλιάν Κινιόνες με πέναλτι (81').

Η ρεβάνς των δύο ομάδων θα γίνει στο Μεξικό τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/11).