Nations League: Με πολλές απουσίες η Σερβία κόντρα στην Ελλάδα

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Σερβία την ερχόμενη Δευτέρα (16/11), με στόχο ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που θα φέρει η Γερμανία με την Ολλανδία, για να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League.

Οι «πλάβι» από την πλευρά τους, μετρούν πέντε ήττες σε ισάριθμα ματς, αλλά θέλουν τη νίκη για να αποφύγουν τον απευθείας υποβιβασμό και να δώσουν αγώνα μπαράζ.

Ωστόσο, έχουν να διαχειριστούν και επτά απουσίες από το προσεχές παιχνίδι.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Βάνια Ντραγκόγεβιτς που αποβλήθηκαν στο τελευταίο ματς με την Γερμανία (1-3), καθώς επίσης και τους τραυματίες Ντούσαν Βλάχοβιτς, Στραχίνια Πάβλοβιτς, Φίλιπ Κόστιτς, Αλέξα Τέρζιτς και Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς.