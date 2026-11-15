Nations League: Με πολλές απουσίες η Σερβία κόντρα στην Ελλάδα

Χωρίς 7 παίκτες θα παραταχθεί η Σερβία στην αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας για το Nations League.

Nations League: Με πολλές απουσίες η Σερβία κόντρα στην Ελλάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Σερβία την ερχόμενη Δευτέρα (16/11), με στόχο ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που θα φέρει η Γερμανία με την Ολλανδία, για να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League.

Οι «πλάβι» από την πλευρά τους, μετρούν πέντε ήττες σε ισάριθμα ματς, αλλά θέλουν τη νίκη για να αποφύγουν τον απευθείας υποβιβασμό και να δώσουν αγώνα μπαράζ.

Ωστόσο, έχουν να διαχειριστούν και επτά απουσίες από το προσεχές παιχνίδι.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Βάνια Ντραγκόγεβιτς που αποβλήθηκαν στο τελευταίο ματς με την Γερμανία (1-3), καθώς επίσης και τους τραυματίες Ντούσαν Βλάχοβιτς, Στραχίνια Πάβλοβιτς, Φίλιπ Κόστιτς, Αλέξα Τέρζιτς και Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:45 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός

12:25 SUPER LEAGUE 2

LIVE Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea: Κυριακάτικη μάχη στη Super League 2

12:12 ΣΠΟΡ

Τένις: Η Σαμπαλένκα ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά της

12:02 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός – Κολοσσός: Επιστροφή Ρογκαβόπουλου στην «πράσινη» δωδεκάδα

11:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ήττα από την Τζαμάικα για το Μεξικό - Έμεινε στον πάγκο ο Γκονζάλες

11:28 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός: Χωρίς Λεσόρ και Μπάντιο κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου

11:18 SUPER LEAGUE 2

Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea: Διαφορετική τροχιά, κοινός στόχος

11:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο μάγος Ροναλντίνιο επιστρέφει στη δράση για μια τελευταία παράσταση - Η ώρα και το κανάλι

10:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Με πολλές απουσίες η Σερβία κόντρα στην Ελλάδα

10:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Αποθέωση για Βιτάλις - Σκόραρε ο Βάργκα με την Ουγγαρία

09:49 NBA

Αντεμπάγιο για Ναν: «Απειλεί τον Γιάννη για να γίνει το κεντρικό πρόσωπο στην Ελλάδα»

09:40 NBA

Μάριο Χεζόνια: Απίθανη εμφάνιση πριν την απόφαση των Καβαλίερς για το μέλλον του (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας