NBA: Πήραν φόρα οι Χιτ, ασταμάτητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Όλα τα highlights
Δείτε όλα τα αποτελέσματα και τα highlights από τα παιχνίδια της βραδιάς στο NBA.
Θέμα χρόνου φαίνεται πως ήταν για να πάρουν μπροστά οι Μαϊάμι Χιτ.
Για πρώτη φορά φέτος η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρέθηκε σε θετικό ρεκόρ (7-6), καθώς συνέτριψε με 137-117 τους Πίστονς στην έδρα της, για την τέταρτη σερί νίκη της.
Ο Greek Freak ήταν ξανά ασταμάτητος και άγγιξε το τριπλ-νταμπλ. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους (7/9 βολές, 12/15 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 τάπες, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 31 λεπτά.
Εξαιρετικοί και οι Κλέι Τόμπσον με 26 πόντους (6/11 τρίποντα), Μπαμ Αντεμπάγιο με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ και Ντέβιον Μίτσελ με 15 πόντους, 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ.
Για το Ντιτρόιτ που υποχώρησε στο 8-4, ο Κέιντ Κάνιγχαμ είχε 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Eπόμενο ματς για το Μαϊάμι είναι αυτό με τους Ρόκετς τα ξημερώματα της Τρίτης (17/11).
Τρομερός Χεζόνια
Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, οι Νάγκετς πέρασαν με 116-108 από τη Νέα Ορλεάνη με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ του Νίκολα Γιόκιτς.
Οι αποδεκατισμένοι Καβαλίερς (χωρίς Μίτσελ, Χάρντεν, Μόμπλεϊ, Άλεν και Γουότσον) επιβλήθηκαν 127-117 των Μάβερικς με τριπλ-νταμπλ του Αυστραλού Ταϊρίς Πρόκτορ, που είχε 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Πολύ καλός ήταν και ο Μάριο Χεζόνια με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 34 λεπτά.
Οι Μπουλς με 24 πόντους του Νόρμαν Πάουελ επιβλήθηκαν των Τίμπεργουλβς στη Μινεσότα με 117-106.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα highlights:
Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Ντένβερ Νάγκετς: 108 – 116
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντάλας Μάβερικς: 127 – 117
Μέμφις Γκρίζλις – Μπρούκλιν Νετς: 129 – 110
Μαϊάμι Χιτ – Ντιτρόιτ Πίστονς: 137 – 117
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σικάγο Μπουλς: 106 – 117