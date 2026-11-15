NBA: Πήραν φόρα οι Χιτ, ασταμάτητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Όλα τα highlights

Θέμα χρόνου φαίνεται πως ήταν για να πάρουν μπροστά οι Μαϊάμι Χιτ.

Για πρώτη φορά φέτος η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρέθηκε σε θετικό ρεκόρ (7-6), καθώς συνέτριψε με 137-117 τους Πίστονς στην έδρα της, για την τέταρτη σερί νίκη της.

Ο Greek Freak ήταν ξανά ασταμάτητος και άγγιξε το τριπλ-νταμπλ. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους (7/9 βολές, 12/15 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 τάπες, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 31 λεπτά.

Εξαιρετικοί και οι Κλέι Τόμπσον με 26 πόντους (6/11 τρίποντα), Μπαμ Αντεμπάγιο με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ και Ντέβιον Μίτσελ με 15 πόντους, 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Για το Ντιτρόιτ που υποχώρησε στο 8-4, ο Κέιντ Κάνιγχαμ είχε 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Eπόμενο ματς για το Μαϊάμι είναι αυτό με τους Ρόκετς τα ξημερώματα της Τρίτης (17/11).

Τρομερός Χεζόνια

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, οι Νάγκετς πέρασαν με 116-108 από τη Νέα Ορλεάνη με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ του Νίκολα Γιόκιτς.

Οι αποδεκατισμένοι Καβαλίερς (χωρίς Μίτσελ, Χάρντεν, Μόμπλεϊ, Άλεν και Γουότσον) επιβλήθηκαν 127-117 των Μάβερικς με τριπλ-νταμπλ του Αυστραλού Ταϊρίς Πρόκτορ, που είχε 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Πολύ καλός ήταν και ο Μάριο Χεζόνια με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 34 λεπτά.

Οι Μπουλς με 24 πόντους του Νόρμαν Πάουελ επιβλήθηκαν των Τίμπεργουλβς στη Μινεσότα με 117-106.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα highlights:

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Ντένβερ Νάγκετς: 108 – 116

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντάλας Μάβερικς: 127 – 117

Μέμφις Γκρίζλις – Μπρούκλιν Νετς: 129 – 110

Μαϊάμι Χιτ – Ντιτρόιτ Πίστονς: 137 – 117

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σικάγο Μπουλς: 106 – 117