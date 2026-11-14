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Έφτασε στον Βόλο η αποστολή της Εθνικής (pics)

Με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας, η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας κατέφθασε στον Βόλο, με το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ετοιμάζεται για τον «τελικό» με τη Σερβία στο «Πανθεσσαλικό» (16/11, 21:45).

Έφτασε στον Βόλο η αποστολή της Εθνικής (pics)
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Στην Ελλάδα επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου (14/11) η αποστολή της Εθνικής ομάδας, με το βλέμμα όλων να στρέφεται στην αναμέτρηση-τελικό με τη Σερβία στο «Πανθεσσαλικό» για την τελευταία αγωνιστική της League A του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αναχώρησε από το Άμστερνταμ με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας και λίγο μετά τις 22:00, το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή προσγειώθηκε στη Μαγνησία.

Στο αεροδρόμιο βρέθηκαν αρκετά παιδιά μαζί με τους γονείς τους, προκειμένου να υποδεχθούν τους διεθνείς με χειροκροτήματα.

Πλέον, η «γαλανόλευκη» στρέφει την προσοχή της στο τελευταίο παιχνίδι της στη φάση των ομίλων, αναζητώντας αντίδραση και ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Σέρβους.

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