Έφτασε στον Βόλο η αποστολή της Εθνικής (pics)

Στην Ελλάδα επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου (14/11) η αποστολή της Εθνικής ομάδας, με το βλέμμα όλων να στρέφεται στην αναμέτρηση-τελικό με τη Σερβία στο «Πανθεσσαλικό» για την τελευταία αγωνιστική της League A του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αναχώρησε από το Άμστερνταμ με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας και λίγο μετά τις 22:00, το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή προσγειώθηκε στη Μαγνησία.

Στο αεροδρόμιο βρέθηκαν αρκετά παιδιά μαζί με τους γονείς τους, προκειμένου να υποδεχθούν τους διεθνείς με χειροκροτήματα.

Πλέον, η «γαλανόλευκη» στρέφει την προσοχή της στο τελευταίο παιχνίδι της στη φάση των ομίλων, αναζητώντας αντίδραση και ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Σέρβους.