· ΠΑΟΚ

Καλάθης: «Η προσοχή μας είναι στη Μανρέσα, μετά θα ασχοληθούμε με το ντέρμπι απέναντι στον Άρη»

Ο Νικ Καλάθης μίλησε μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Καρδίτσας και αναφέρθηκε στο ντέρμπι με τον Άρη και στην αναμέτρηση με τη Μανρέσα.

Καλάθης: «Η προσοχή μας είναι στη Μανρέσα, μετά θα ασχοληθούμε με το ντέρμπι απέναντι στον Άρη»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα και από την Καρδίτσα, διατηρώντας το απόλυτο στη Stoiximan GBL με επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Νικ Καλάθης παραχώρησε δηλώσεις και κλήθηκε, μεταξύ άλλων, να σχολιάσει το επερχόμενο ντέρμπι με τον Άρη. Ο έμπειρος γκαρντ αναφέρθηκε στην πνευματική προσέγγιση του ίδιου και των συμπαικτών του, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή τη στιγμή η προσοχή της ομάδας είναι στο παιχνίδι με τη Μανρέσα.

Οι δηλώσεις του Καλάθη:

«Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το EuroCup απέναντι στη Μανρέσα. Η προσοχή μας είναι εκεί. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί αυτό το παιχνίδι, θα ασχοληθούμε με το ντέρμπι. Κάθε ντέρμπι είναι συναρπαστικό, ο κόσμος μας θα είναι εκεί και θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά πρώτα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας απέναντι στη Μανρέσα».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: «Χάλασε» τη βραδιά του Κριστιάνο η Δανία - «Διπλό» με σφραγίδα Βάργκα η Ουγγαρία

23:35 EUROLEAGUE

Το πρόγραμμα-βουνό του Παναθηναϊκού με ντέρμπι «αιωνίων» και 8/10 εκτός έδρας

23:20 SUPER LEAGUE

Ντεσπόντοφ: «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο σημαντική είναι για μένα αυτή η στιγμή»

23:16 EUROLEAGUE

Ήττα για τη Μακάμπι πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

22:59 NBA

Αμφίβολο το μέλλον του Σαμπόνις στο Σακραμέντο - Χόρνετς και Ράπτορς παρακολουθούν την περίπτωσή του

22:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έφτασε στον Βόλο η αποστολή της Εθνικής (pics)

22:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία - Δανία: Σείστηκε το γήπεδο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης

22:14 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Σλοβακία: Τα highlights από την άνετη νίκη της Εθνικής Γυναικών (vid)

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χωρίς τον Ντε Γιονγκ η Ολλανδία στο ματς με τη Γερμανία

21:59 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Στην «έξοδο» ο Κόντσαρ - Στην αγορά για δύο παίκτες οι «ερυθρόλευκοι»

21:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παρτίζαν: Τα highlights από τη φιλική νίκη του «Δικεφάλου»

21:43 GREEK BASKET LEAGUE

Καλάθης: «Η προσοχή μας είναι στη Μανρέσα, μετά θα ασχοληθούμε με το ντέρμπι απέναντι στον Άρη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας