Καλάθης: «Η προσοχή μας είναι στη Μανρέσα, μετά θα ασχοληθούμε με το ντέρμπι απέναντι στον Άρη»

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα και από την Καρδίτσα, διατηρώντας το απόλυτο στη Stoiximan GBL με επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Νικ Καλάθης παραχώρησε δηλώσεις και κλήθηκε, μεταξύ άλλων, να σχολιάσει το επερχόμενο ντέρμπι με τον Άρη. Ο έμπειρος γκαρντ αναφέρθηκε στην πνευματική προσέγγιση του ίδιου και των συμπαικτών του, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή τη στιγμή η προσοχή της ομάδας είναι στο παιχνίδι με τη Μανρέσα.

Οι δηλώσεις του Καλάθη:

«Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το EuroCup απέναντι στη Μανρέσα. Η προσοχή μας είναι εκεί. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί αυτό το παιχνίδι, θα ασχοληθούμε με το ντέρμπι. Κάθε ντέρμπι είναι συναρπαστικό, ο κόσμος μας θα είναι εκεί και θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά πρώτα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας απέναντι στη Μανρέσα».