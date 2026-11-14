Τρινκιέρι: «Οι παίκτες έδειξαν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα για τον ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ «μόχθησε», αλλά τα κατάφερε στην Καρδίτσα, επικρατώντας 74-69 σε ένα αρκετά αμφίρροπο παιχνίδι, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να κάνει το 7Χ7 και να παραμένει στην κορυφή της GBL.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Αντρέα Τρινκιέρι στάθηκε στη δυσκολία του αγώνα και στην αμυντική προσέγγιση των γηπεδούχων, ενώ αναφέρθηκε στην απουσία του Τζέντι Όσμαν, στη στήριξη του κόσμου και στο επερχόμενο ντέρμπι με τον Άρη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός:

Για το αποτέλεσμα: «Σημαντικό… το σημαντικό στην αναμέτρηση ήταν ότι νικήσαμε μία πολύ καλή ομάδα. Έπαιξαν πολύ physical, ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε ανοικτά σουτ. Έπαιξαν φανταστική άμυνα, είχαμε καλή αρχή όταν βρήκαμε έναν τρόπο. Στο δεύτερο ημίχρονο ανεβήκαμε στο +11, έπειτα κάναμε τρεις πολύ κακές επιθέσεις και μετά έπρεπε να νικήσουμε ξανά το παιχνίδι, κάτι που το κάναμε».

Για την απουσία του Όσμαν και το rotation: «Πρώτα από όλα, εύχομαι ο Τζέντι να επιστρέψει σύντομα. Η ανάρρωση του πάει όσο καλύτερα και γρηγορότερα γίνεται. Πάντα εμπιστεύομαι την ομάδα μου και κάποιες φορές less is more. Οι παίκτες έδειξαν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα για τον ΠΑΟΚ».

Για την παρουσία του κόσμου σε ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι: «Είχαμε την τύχη στο Μπότεβγκαρντ και στην Καρδίτσα να παίζουμε σαν στο σπίτι μας».

Για το παιχνίδι με τον Άρη: «Έχουμε μεγάλη βδομάδα. Παίζουμε ένα ματς τη φορά».