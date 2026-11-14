Σάκοτα: «Έχουμε αποκτήσει νοοτροπία μικρής ομάδας - Μόνο με αλλαγές θα αλλάξει η κατάσταση»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά τη νέα ήττα της ΑΕΚ από τη Δόξα Λευκάδας για την 7η αγωνιστική της GBL, ασκώντας έντονη κριτική στη νοοτροπία που παρουσίασε η ομάδα του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στα αγωνιστικά προβλήματα, στις πολλές απουσίες και στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόστερ, ενώ ξεκαθάρισε πως η εικόνα της Ένωσης πρέπει να αλλάξει άμεσα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού:

«Είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι με την κατάσταση που επικρατεί. Για δύο χρόνια παίζαμε με καλύτερες ομάδες και κερδίζαμε τώρα έχουμε αποκτήσει νοοτροπία μικρής ομάδας. Υπάρχουν κάποια πράγματα όταν είμαστε αρκετοί παίζουμε διαφορετικά. Ο τρόπος που έπαιξαν ήταν σαν να μην είμαστε εμείς επαγγελματίες κάτι που δεν αντιπροσωπεύει την ΑΕΚ ούτε εμένα. Εμείς είπαμε να κάνουμε αλλαγές αλλά είμαστε περιορισμένο προς το παρόν συν τους τραυματίες. Δεν είναι αλλοθο αλλά δεν υπάρχει παίκτης που δεν έχει πρόβλημα. Η νοοτροπία όμως φάνηκε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο αλλά χωρίς μυαλό στο τέλος».

Για τη «μάχη» των ριμπάουντ: «46-30, δώσαμε δεύτερες ευκαιρίες. Οι επιλογές μόνο που είχαμε στην επίθεση και τα χαμένα σουτ δίνουν ευκαιρία κάπως να κρατάς ισορροπία με άλλο τρόπο και αυτό έλειπε».

Για τους τραυματισμούς: «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ δικαιολογίες αλλά πως θα αλλάξω πράγματα όταν έχουμε μόνο μια αλλαγή. Όταν παίζουμε μπάσκετ με επαφή αυτά τα κορμιά τι να παίξουν και πότε; Και εγώ θέλω να ξέρω. Θα ήθελα να είμαστε όλοι και να κάνουμε τακτική και να μοιράζουμε το χρόνο, ο Μπάρτλεϊ έπαιξε όλο το χρόνο Φλιώνης και Ερτέλ ερχόταν από τραυματισμό. Δεν είχε ακουμπήσει μπάλα μέχρι χτες ο Ερτέλ ο Φλιώνης το ίδιο, ο Γουίλιαμς στα καλά καθούμενα χτύπησε. Και εγώ ζητάω απαντήσεις».

Για τη νοοτροπία: «Κατ αρχας σκέφτεται κανείς τι προπόνηση κάνουμε εμείς; Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που μπήκαν στο παιχνίδι μπήκαν με νοοτροπία να μπορέσουμε την ενέργεια όπως θέλαμε με περπάτημα και στο τέλος να τρέχουμε. Το παιχνίδι ξέφυγε από την αρχή. Δεν μιλάμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πρέπει να σέβεσαι τον κάθε αντίπαλο. Όταν χάνεις και έχεις λίγους παίκτες πως θα κυνηγάς; Μόνο με ενέργεια. Αυτό θα μας κοστίσει και στο επόμενο παιχνίδι. Αν ήταν κάποιος που αγαπάει την ΑΕΚ και έβλεπε την κατάσταση θα έκλαιγε».

Για το αν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση: «Αυτή η ήττα και με τον Βίκο μας χτύπησαν. Μόνο οι αλλαγές και να είναι όλοι εδώ. Με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό δείξαμε ταλέντο, αλλά έχουμε απουσίες. Μόνο με αλλαγές θα αλλάξει η κατάσταση. Τέρμα τα κλάμματα αυτή είναι η κατάσταση».

Για το αν έχουν γίνει γεμάτες προπονήσεις: «Έχουν γίνει με βοηθητικούς και εφήβους. Να παίζουνε δυνατά στην προπόνηση δεν θυμάμαι. Η τελευταία προπόνηση μπάσκετ κράτησε 40 λεπτά».

Για πιθανή προσθήκη στο ρόστερ: «Δεν έχουμε σταματήσει να κοιτάμε. Κοιτάζαμε γκαρντ και μετά έλειπαν ψηλοί. Το πρόβλημα είναι πως έχουμε μόνο μια αλλαγή μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Στην Ευρώπη οι αλλαγές δεν μετράνε».

Για την απουσία του κόσμου: «Σιγουρα ο κόσμος φέρνει ενός ενέργεια που βοηθάει τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι τόσο πολύ σε γεμάτο γήπεδο. Δεν λύνει το πρόβλημα μας. Το αγωνιστικό πρόβλημα είναι αλλού. Είναι λογικό να μην έρχεται ο κόσμος μαζικά».