Βαθμολογία Basket League: Ο ΠΑΟΚ έκανε το 7-0, χαμόγελα για Ηρακλή και Δόξα Λευκάδας
Με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το απόλυτο, τον Ηρακλή να παίρνει σημαντικό διπλό στην Πάτρα και την ΑΕΚ να γνωρίζει νέα ήττα, ολοκληρώθηκαν οι τρεις πρώτες αναμετρήσεις του Σαββάτου για την 7η αγωνιστική της Basket League.
Με τρεις αναμετρήσεις άνοιξε το Σάββατο (14/11) η αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή να πανηγυρίζουν σημαντικές εκτός έδρας νίκες και την ΑΕΚ να συνεχίζει την αρνητική της πορεία.
Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από την Καρδίτσα με 74-69, διατηρώντας το αήττητό του και ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 7-0. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα στη φετινή διοργάνωση.
Σημαντικό διπλό πανηγύρισε και ο Ηρακλής, ο οποίος επικράτησε με 99-92 του Προμηθέα στην Πάτρα και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 3-4. Αντίθετα, οι Πατρινοί υποχώρησαν στο 1-6, παραμένοντας χαμηλά στη βαθμολογία.
Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ γνώρισε την τέταρτη συνεχόμενη ήττα της στο πρωτάθλημα, χάνοντας με 77-73 από τη Δόξα Λευκάδας στη SUNEL Arena. Η Ένωση έπεσε στο 2-5, ενώ οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στο 3-4, παίρνοντας μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη.
Η 7η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (15/11), με τέσσερις αναμετρήσεις στο πρόγραμμα: Παναθηναϊκός AKTOR-Κολοσσός Ρόδου, Περιστέρι Betsson-Μύκονος Betsson, Βίκος Falcons-Μαρούσι και Άρης-Ολυμπιακός.
Η 7η αγωνιστική:
Σάββατο 14/11
ΑΕΚ-Δόξα Λευκάδας 73-77
Καρδίτσα-ΠΑΟΚ 69-74
Προμηθέας-Ηρακλής 92-99
Κυριακή 15/11
Παναθηναϊκός AKTOR-Κολοσσός Ρόδου (13:00, ΣΠΟΡ FM TV 1)
Περιστέρι Betsson-Μύκονος Betsson (13:00, ΣΠΟΡ FM TV 2)
Βίκος Φalcons-Μαρούσι (16:00, ΣΠΟΡ FM TV 3)
Άρης-Ολυμπιακός (17:30, ΣΠΟΡ FM TV 1 και ΣΚΑΪ)
Η βαθμολογία