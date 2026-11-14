Βαθμολογία Basket League: Ο ΠΑΟΚ έκανε το 7-0, χαμόγελα για Ηρακλή και Δόξα Λευκάδας

Με τρεις αναμετρήσεις άνοιξε το Σάββατο (14/11) η αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή να πανηγυρίζουν σημαντικές εκτός έδρας νίκες και την ΑΕΚ να συνεχίζει την αρνητική της πορεία.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από την Καρδίτσα με 74-69, διατηρώντας το αήττητό του και ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 7-0. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα στη φετινή διοργάνωση.

Σημαντικό διπλό πανηγύρισε και ο Ηρακλής, ο οποίος επικράτησε με 99-92 του Προμηθέα στην Πάτρα και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 3-4. Αντίθετα, οι Πατρινοί υποχώρησαν στο 1-6, παραμένοντας χαμηλά στη βαθμολογία.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ γνώρισε την τέταρτη συνεχόμενη ήττα της στο πρωτάθλημα, χάνοντας με 77-73 από τη Δόξα Λευκάδας στη SUNEL Arena. Η Ένωση έπεσε στο 2-5, ενώ οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στο 3-4, παίρνοντας μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη.

Η 7η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (15/11), με τέσσερις αναμετρήσεις στο πρόγραμμα: Παναθηναϊκός AKTOR-Κολοσσός Ρόδου, Περιστέρι Betsson-Μύκονος Betsson, Βίκος Falcons-Μαρούσι και Άρης-Ολυμπιακός.

Η 7η αγωνιστική:

Σάββατο 14/11

ΑΕΚ-Δόξα Λευκάδας 73-77

Καρδίτσα-ΠΑΟΚ 69-74

Προμηθέας-Ηρακλής 92-99

Κυριακή 15/11

Παναθηναϊκός AKTOR-Κολοσσός Ρόδου (13:00, ΣΠΟΡ FM TV 1)

Περιστέρι Betsson-Μύκονος Betsson (13:00, ΣΠΟΡ FM TV 2)

Βίκος Φalcons-Μαρούσι (16:00, ΣΠΟΡ FM TV 3)

Άρης-Ολυμπιακός (17:30, ΣΠΟΡ FM TV 1 και ΣΚΑΪ)

Η βαθμολογία