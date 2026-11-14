Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 69-74: Με «μαέστρο» Καλάθη... απέδρασε από τη Θεσσαλία και παρέμεινε αήττητος

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Stoiximan GBL, καθώς πέρασε και από την έδρα της Καρδίτσας, επικρατώντας με 74-69 για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι δυσκολεύτηκε αρκετά για να κάμψει την αντίσταση των «μαχητικών» Θεσσαλών. Οι γηπεδούχοι έβαλαν πίεση στους «ασπρόμαυρους», όμως εκείνοι βρήκαν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και έφτασαν εν τέλει στο ροζ φύλλο αγώνα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ΠΑΟΚ έκανε το 7Χ7 στο φετινό πρωτάθλημα, διευρύνοντας το αήττητο σερί του, ενώ από την άλλη η Καρδίτσα υποχώρησε στο 4-3.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μπριν Ταϊρί με 17 πόντους, ενώ ο Χάτζινς πρόσθεσε 12 και ο Φόστερ 10. Ξεχώρισε, φυσικά, ο Νικ Καλάθης με 10 ασίστ, ενώ για την Καρδίτσα ο Τέρνερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους.

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Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση, μένοντας στον έναν μόλις πόντο στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Η Καρδίτσα, με τον Τέρνερ να δίνει λύσεις στην επίθεση, διατήρησε ένα μικρό προβάδισμα, σε ένα πρώτο διάστημα όπου οι δύο ομάδες δυσκολεύονταν αισθητά στο σκοράρισμα. Είναι χαρακτηριστικό πως στο 12ο λεπτό το σκορ ήταν μόλις 15-14, με τις άμυνες και την αστοχία να έχουν τον πρώτο λόγο.

Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν περισσότερες επιθετικές λύσεις. Ο ΜακΡέι κράτησε την Καρδίτσα κοντά στο σκορ, ενώ ο Φόστερ και ο Χάτζινς έδωσαν σημαντικές βοήθειες στον ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάφερε να πάρει προβάδισμα με 33-27 λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μοτιεγιούνας διαμόρφωσε το σκορ του ημιχρόνου, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη διαφορά στην ομάδα του.

Η εικόνα, ωστόσο, άλλαξε ξανά μετά την ανάπαυλα. Η Καρδίτσα μπήκε δυναμικά στο δεύτερο μέρος και με ένα σερί 5-0, έχοντας πρωταγωνιστή τον Ρούμογλου, πλησίασε σε απόσταση ενός καλαθιού (33-35, 21'). Ο ΠΑΟΚ απάντησε με τους Μοτιεγιούνας και Ταϊρί, αλλά οι γηπεδούχοι δεν άργησαν να επιστρέψουν, παίρνοντας μάλιστα το προβάδισμα με 42-41 στο 25', χάρη στις προσπάθειες του Φράνσις.

Σε εκείνο το σημείο ανέλαβε δράση ο Νικ Καλάθης. Ο έμπειρος γκαρντ οργάνωσε με μαεστρία το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, μοίρασε ασίστ και βρήκε τους πρώτους του πόντους, βοηθώντας την ομάδα του να ανακτήσει τον έλεγχο. Στην τελευταία περίοδο, σημαντική ήταν και η παρουσία του Κάιλ Αλεξάντερ, ο οποίος έδωσε λύσεις στην επίθεση και πολύτιμη βοήθεια στην άμυνα.

Ο Περσίδης πέτυχε ένα καθοριστικό καλάθι και φάουλ στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου, δίνοντας μεγαλύτερη ανάσα στους φιλοξενούμενους. Η Καρδίτσα, πάντως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με τους Φράνσις και Μουρ μείωσε ξανά στους τρεις πόντους (59-62, 32').

Ο ΠΑΟΚ, όμως, είχε τις απαντήσεις όταν χρειάστηκε. Ο Ταϊρί και ο Φόστερ βρήκαν μεγάλα καλάθια στα τελευταία λεπτά, διαμορφώνοντας διαφορά έξι πόντων περίπου δύο λεπτά πριν από το τέλος. Οι Θεσσαλονικείς διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους μέχρι την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και πανηγύρισαν την έβδομη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια στη GBL.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 27-35, 45-51, 69-74

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