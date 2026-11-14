Παναθηναϊκός AKTOR: Η παρακάμερα της ήττας από την Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα του απέναντι στους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι πήραν τη νίκη με δύο πόντους διαφορά, σε ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε.

Μία ημέρα μετά την αναμέτρηση, η «πράσινη» ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα του αγώνα, παρουσιάζοντας στιγμές από όσα συνέβησαν στο Telekom Center Athens.