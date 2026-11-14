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ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» για το σπουδαίο φιλικό με την Παρτίζαν

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για τη φιλική αναμέτρηση με την Παρτίζαν στην Τούμπα.

ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» για το σπουδαίο φιλικό με την Παρτίζαν
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Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Παρτίζαν το Σάββατο (14/11) στις 16:45, στο γήπεδο της Τούμπας, σε φιλικό παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το OPEN TV.

Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε τους εξής έντεκα ποδοσφαιριστές για το αρχικό σχήμα του «Δικεφάλου»:

Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο, Μπαταούλας, Μπάμπα, Ούγκρεσιτς, Τέιλορς, Χατσίδης, Σορετίρε, Καμαρά, Λουσέ.

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