ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» για το σπουδαίο φιλικό με την Παρτίζαν
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για τη φιλική αναμέτρηση με την Παρτίζαν στην Τούμπα.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Παρτίζαν το Σάββατο (14/11) στις 16:45, στο γήπεδο της Τούμπας, σε φιλικό παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το OPEN TV.
Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε τους εξής έντεκα ποδοσφαιριστές για το αρχικό σχήμα του «Δικεφάλου»:
Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο, Μπαταούλας, Μπάμπα, Ούγκρεσιτς, Τέιλορς, Χατσίδης, Σορετίρε, Καμαρά, Λουσέ.