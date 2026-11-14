ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας: Πρόβλημα και με Ουίλιαμς, με τέσσερις ξένους η «Ένωση»

Τα προβλήματα συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την «Ένωσης», η οποία θα αντιμετωπίσει τους νησιώτες με σημαντικές ελλείψεις και μόλις τέσσερις διαθέσιμους ξένους στο ρόστερ της.

Η «Ένωση» δεν θα έχει στη διάθεσή της ούτε τον Ντέρικ Ουίλιαμς, ο οποίος αισθάνεται ενοχλήσεις στο δεξί γαστροκνήμιο, πρόβλημα που προέκυψε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή και τελικά δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός δράσης παραμένουν επίσης οι τραυματίες Λούκας Λεκαβίτσιους και Γκρεγκ Μπράουν, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία δύσκολη αγωνιστική συνθήκη και να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Λευκάδας.

Οι τέσσερις ξένοι που θα έχει στη διάθεσή της η ΑΕΚ είναι οι Νόλεϊ, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ και Ερτέλ.