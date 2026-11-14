Γιάννης Κωνσταντέλιας: Πότε αναμένεται η επιστροφή του στη δράση – Τα νεότερα από τη Γερμανία

Σε καλό δρόμο βρίσκεται η αποκατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού, ο οποίος συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα που ακολουθεί στις εγκαταστάσεις της Ντόρτμουντ, μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Το γερμανικό Kicker καταγράφει την πρόοδο που σημειώνει ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος βρίσκεται υπό τη στενή παρακολούθηση του ιατρικού επιτελείου. Οι ενδείξεις από την πορεία της αποθεραπείας του είναι θετικές, με τη γερμανική ομάδα να επιδιώκει παράλληλα να τον διατηρεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στην καθημερινότητα του συνόλου, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να συμμετάσχει στις προπονήσεις με τους συμπαίκτες του.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, αφορά στο χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του. Το Kicker υιοθετεί πιο συγκρατημένη προσέγγιση σε σχέση με τις εκτιμήσεις που είχαν κυκλοφορήσει και τοποθετούσαν την επάνοδό του στα τέλη Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου.

Σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, η αποκατάσταση από έναν τραυματισμό πρόσθιου χιαστού απαιτεί συνήθως διάστημα οκτώ έως εννέα μηνών. Με βάση αυτό το χρονικό πλαίσιο, τα τέλη Απριλίου προβάλλουν ως το πιο ρεαλιστικό ορόσημο για την επιστροφή του Κωνσταντέλια στην αγωνιστική δράση.