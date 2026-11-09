Ντόρτμουντ: Ευχάριστα νέα για τον Κωνσταντέλια - Σενάριο να επιστρέψει νωρίτερα στη δράση

Αισιοδοξία φαίνεται πως επικρατεί στις τάξεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ για την επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς σύμφωνα με Γερμανό δημοσιογράφο, υπάρχει ένα θετικό σενάριο, στο οποίο ο Έλληνας διεθνής θα επανέλθει στην αγωνιστική δράση νωρίτερα απ΄ότι υπολογιζόταν.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, αλλά και τις περισσότερες περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών, όπως αυτού που υπέστη ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, το πιθανότερο ήταν να επιστρέψει προς το τέλος της σεζόν.

Όμως, σύμφωνα με δημοσιογράφο που ειδικεύεται σε θέματα της Bundesliga, Χοσέ Αραόθ, η ανάρρωση του Κωνσταντέλια πηγαίνει καλύτερα απ΄όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί και δεν αποκλείεται να τον δούμε να πατάει ξανά χορτάρι πιο γρήγορα, στο διάστημα Φεβρουαρίου - Μαρτίου.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος στο δημοσίευμά του, συνιστά ψυχραιμία και τονίζει πως οι Βεστφαλοί δεν βιάζονται να επαναφέρουν τον Κωνσταντέλια στην αγωνιστική δράση και θέλουν να είναι πιστοί στο πλάνο τους και να σιγουρευτούν πως ο ποδοσφαιριστής θα αναρρώσει πλήρως.