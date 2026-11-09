Μπακασέτας: «Δεν έχω να αποδείξω κάτι - Ο Γιοβάνοβιτς ξέρει τι μπορώ να προσφέρω»

Οι καταπληκτικές εμφανίσεις του Τάσου Μπακασέτα με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ ήταν καθοριστικές ώστε ο αρχηγός της Εθνικής να συμπεριληφθεί ξανά στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τις δυο τελευταίες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League.

Μάλιστα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν κομβικός στην ιστορική βραδιά του ΑΠΟΕΛ που συμπλήρωνε 100 χρόνια από την ίδρυσή του, αφού με δική του ασίστ και γκολ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-1 επί του Άρη Λεμεσού.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τάσος Μπακασέτας μίλησε για την προσαρμογή του στον ΑΠΟΕΛ και το ποδόσφαιρο στην Κύπρο, ενώ αποκάλυψε πως είχε μιλήσει με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν τη μεταγραφή του στον σύλλογο, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να του μεταφέρει τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το πώς αισθάνεται στην ομάδα: «Νιώθω πάρα πολύ καλά, αν με ρωτάτε. Από την πρώτη στιγμή. Είναι πολύ όμορφο να περιβάλλεσαι από υγιείς ανθρώπους, από ανθρώπους που είναι ευθείς μαζί σου από την αρχή. Η συμπεριφορά τους είναι το παν για μένα και ένιωσα αυτή τη ζεστασιά από τους ανθρώπους της ομάδας, από τους συμπαίκτες μου, τόσο τους παλιότερους όσο και τους νεότερους, αλλά φυσικά και από τον κόσμο.

Από εκεί και πέρα, δυσκολεύτηκα αρκετά στην αρχή. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, καθώς δεν είχα αγωνιστεί καθόλου, ούτε καν σε φιλικά παιχνίδια. Έτσι, βρέθηκα πολύ νωρίς στα βαθιά. Θεωρώ, όμως, ότι σιγά-σιγά βρίσκω τα πατήματά μου. Σε όλο αυτό το διάστημα, η ομάδα, ο προπονητής και όλοι οι υπόλοιποι ήταν δίπλα μου, ώστε να γίνουν όσα έπρεπε για να ενταχθώ. Νομίζω ότι πλέον έχω προσαρμοστεί αρκετά καλά».

Για τη συνεργασία με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και το κίνητρο της επετειακής ημέρας: «Με τον κύριο Ιβάν γνωριζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουμε και την επαφή που προκύπτει μέσα από την Εθνική ομάδα. Δεν είδα, πάντως, αυτό το παιχνίδι ως ένα επιπλέον κίνητρο για να αποδείξω κάτι. Με γνωρίζει, ξέρει τον τρόπο παιχνιδιού μου και τι μπορώ να προσφέρω. Κι εγώ τον γνωρίζω ως προπονητή και έχω την καλύτερη άποψη για εκείνον. Είχαμε μιλήσει, άλλωστε, και πριν έρθω στην ομάδα και μου είχε πει τα καλύτερα λόγια.

Το μεγάλο κίνητρο για όλους μας σήμερα ήταν να συμμετάσχουμε σε αυτή τη γιορτή της ομάδας και να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Ο κόσμος ήταν συγκλονιστικός, γέμισε το γήπεδο. Το κίνητρό μας ήταν αυτοί οι άνθρωποι που βρέθηκαν σήμερα εδώ, σε μια τόσο σημαντική επέτειο για μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως ο ΑΠΟΕΛ. Θέλαμε να σταθούμε αντάξιοι των προσδοκιών, να έχουμε πάθος στο παιχνίδι μας και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Νομίζω ότι τα καταφέραμε»