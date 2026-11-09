NBA: Κινγκς – Χιτ 108-114: Με το 8ο double - double του Γιάννη «άλωσαν» το Σακραμέντο

Οι Μαϊάμι Χιτ νίκησαν τους Κινγκς στο Σακραμέντο με 114-108, χάρη στον καθοριστικό για ακόμα μια βραδιά Γιάννη Αντετοκούνμπο που κατέγραψε το 8ο double - double του σε 10 αγώνες στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Ο Greek Freak σημείωσε συνολικά 29 πόντους και 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και δύο τάπες σε 34 λεπτά.

Ο Πέλε Λάρσον έγινε βασικός, με τον Κλέι Τόμσον να σκοράρει κατά ριπάς (23 πόντοι, 7/13 τρίποντα) και τον Ντέιβιον Μίτσελ να κάνει τη διαφορά στην οργάνωση με 11 ασίστ σε 40 λεπτά.

Έτσι, οι Χιτ ανέβηκαν στο 4-6 μετρώντας τρεις νίκες εκτός έδρας και μόλις μια εντός, και ολοκληρώνουν την «περιοδεία» τους στη Δύση με αγώνα στο Σολτ Λέικ Σίτι, απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/11) στις 04:00.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-34, 59-68, 81-91, 108-114

ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ (Νταγκ Κρίστι): Χάντερ 14 (2), Ατσούα 7 (14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 6 λάθη, 5 φάουλ), Κάρντγουελ 4 (9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), ΛαΒίν 15 (1), Άκαφ 32 (8/14 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 5 λάθη), Μάρεϊ 10, Σαρπ 5 (1), Μονκ 9, Μπλακ 6 (2), Μόγκμπο, Πλόουντεν 6 (2)

ΜΑΙΑΜΙ ΧΙΤ (Έρικ Σπόλστρα): Λάρσον 11 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αντετοκούνμπο 29, Αντεμπάγιο 18 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τόμσον 23 (7/13 τρίποντα, 4 ασίστ), Μίτσελ 17 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Γουίγκινς 6 (2), Κόνγουελ 6 (2), Πόρτις 4, Χάρνταγουεϊ