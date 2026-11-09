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Η Μπενφίκα «απέδρασε» από την έδρα της Εστρέλα με γκολ του Παυλίδη στις καθυστερήσεις

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε ξανά τη λύση για την Μπενφίκα και με δικό του γκολ στη τελευταία φάση του αγώνα έδωσε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς στους αετούς

Η Μπενφίκα «απέδρασε» από την έδρα της Εστρέλα με γκολ του Παυλίδη στις καθυστερήσεις
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης φώναξε για ακόμα μια φορά βροντερό «παρών» και έδωσε τη λύση στη Μπενφίκα για να διευρύνει το σερί νικών της στις οκτώ διαδοχικές και να πάρει το τρίποντο πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Οι «Αετοί» μπορεί να δυσκολεύτηκαν αρκετά στην έδρα της Εστρέλα, ωστόσο ο Παυλίδης ήταν ξανά εκεί για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και με δικό του γκολ «ξελάσπωσε» τη Μπενφίκα και της έδωσε τη νίκη με 3-2.

H Μπενφίκα κατάφερε να προηγηθεί δύο φορές, ωστόσο οι γηπεδούχοι βρήκαν και τις δύο φορές απάντηση και τον τρόπο για να φέρουν το ματς στα ίσια. Όλα έδειχναν πως η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη θα γκέλαρε, ωστόσο ο Έλληνας φορ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη.

Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Σέλντερουπ έκανε το γέμισμα και ο διεθνής επιθετικός που βγήκε στην πλάτη της άμυνας με κοντινό σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα της Εστρέλα και «υπέγραψε» την 8η διαδοχική νίκη της Μπενφίκα σε όλες τις διοργανώσεις.

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