Ασταμάτητος ο Παυλίδης: Έφτασε τα 18 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα (Video)

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος βρήκε ξανά δίχτυα στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Αλβέρκα για τη 10η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Οι «αετοί» κέρδισαν πέναλτι στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και ο Έλληνας διεθνής ανέλαβε την εκτέλεση. Ο επιθετικός ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Με αυτό το τέρμα, ο Παυλίδης έφτασε τα 18 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις από το ξεκίνημα της σεζόν, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση.