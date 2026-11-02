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Ασταμάτητος ο Παυλίδης: Έφτασε τα 18 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα (Video)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία με τη φανέλα της Μπενφίκα, καθώς σκόραρε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι απέναντι στην Αλβέρκα και έφτασε τα 18 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις

Ασταμάτητος ο Παυλίδης: Έφτασε τα 18 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα (Video)
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Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος βρήκε ξανά δίχτυα στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Αλβέρκα για τη 10η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Οι «αετοί» κέρδισαν πέναλτι στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και ο Έλληνας διεθνής ανέλαβε την εκτέλεση. Ο επιθετικός ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Με αυτό το τέρμα, ο Παυλίδης έφτασε τα 18 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις από το ξεκίνημα της σεζόν, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση.

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