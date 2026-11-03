Premier League: Η Έβερτον άλωσε το «Σεντ Τζέιμς Παρκ»

Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 πανηγύρισε η Έβερτον απέναντι στη Νιούκαστλ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Premier League. Ο Μπάρι πέτυχε στο 49ο λεπτό το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, χαρίζοντας στα «ζαχαρωτά» το πρώτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα έπειτα από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγες ανέβηκε έτσι στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Νιούκαστλ υποχώρησε στη 13η. Αυτή ήταν, μάλιστα, η δεύτερη συνεχόμενη νίκη της Έβερτον απέναντι στις «καρακάξες», καθώς είχε προηγηθεί το 3-1 για τους «16» του Λιγκ Καπ.

Το γκολ των φιλοξενούμενων ήρθε έπειτα από εξαιρετικά εκτελεσμένη κομπίνα σε φάουλ. Ο Ντούσμπερι-Χολ έβγαλε κάθετη πάσα για τον Τζορτζ, εκείνος πέρασε την μπάλα από τον Χόρνισεκ και ο Μπάρι την έστειλε στα δίχτυα. Η Νιούκαστλ πίεσε έντονα στο φινάλε και έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 90', όμως ο Πίκφορντ πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε προσπάθεια του Βίσα, διατηρώντας το πολύτιμο 0-1.