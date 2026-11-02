Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της περσινής σεζόν στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ και αφιέρωσε τη διάκρισή του στους φιλάθλους που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Μία ξεχωριστή διάκριση απέσπασε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στα ετήσια βραβεία του ΠΣΑΠΠ, καθώς συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της περσινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, κατά το μήνυμά του μετά τη βράβευση, θέλησε να ευχαριστήσει τους συμπαίκτες του, τον προπονητή και όλους τους ανθρώπους του συλλόγου για τη στήριξη που λαμβάνει καθημερινά.

Παράλληλα, προχώρησε σε μία ιδιαίτερα συγκινητική αφιέρωση, καθώς αφιέρωσε το βραβείο στους φιλάθλους του Δικεφάλου που έχασαν άδικα τη ζωή τους στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την ομάδα στη Γαλλία.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς:

«Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή και ολόκληρο τον σύλλογο για τη στήριξη και τη βοήθεια που μου προσφέρουν καθημερινά.

Παράλληλα, θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους στη Ρουμανία ενώ έρχονταν να μας δουν να αγωνιζόμαστε στη Γαλλία».