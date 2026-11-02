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Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Φουστέρ - Ο ρόλος του

Ο Νταβίντ Φουστέρ έπιασε δουλειά στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού, αναλαμβάνοντας τη σύνδεση της πρώτης με τη δεύτερη ομάδα και την ατομική βελτίωση νεαρών παικτών.

Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Φουστέρ - Ο ρόλος του
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Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Νταβίντ Φουστέρ, ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη την εργασία του στον Ολυμπιακό, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο αντίστοιχο με εκείνον που είχε κατά τη θητεία του στη Βιγιαρεάλ.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ομάδα, μεταφέροντας παράλληλα στον Αντόνιο Κορδόν την απαραίτητη ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στα δύο τμήματα.

Επιπλέον, στις αρμοδιότητές του θα βρίσκεται και η ατομική εξέλιξη συγκεκριμένων νεαρών ποδοσφαιριστών του συλλόγου, με στόχο τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός και ο Νταβίντ Φουστέρ είχαν συμφωνήσει από τον προηγούμενο μήνα. Στη συνέχεια, ο Ισπανός ταξίδεψε στην πατρίδα του, προκειμένου να διευθετήσει τις τελευταίες εκκρεμότητες για τη μόνιμη εγκατάστασή του στην Ελλάδα και την έναρξη της νέας του συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους».

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