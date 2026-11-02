Θύρα 13: Η αιχμηρή απάντηση στους οπαδούς του Άρη - «Η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει»

Οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλαν το δικό τους μήνυμα, τονίζοντας πως η ιστορία δεν αλλάζει ούτε διαγράφεται. Παράλληλα, συνόδευσαν την τοποθέτησή τους με φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται οι τελικοί των δύο συλλόγων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Στην ανακοίνωσή της, η Θύρα 13 εξαπέλυσε επίθεση κατά των οπαδών του Άρη, κάνοντας αναφορές στη συμφωνία για τις μετακινήσεις των φιλάθλων, στις σχέσεις τους με άλλους συλλόγους, αλλά και στην παρουσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ.

Αναλυτικά, το μήνυμα:

«Η λέξη "μπέσα" σάς είναι παντελώς άγνωστη. Είστε κυνικοί ψεύτες, ανίκανοι να τηρήσετε μια συμφωνία όσον αφορά τις μετακινήσεις των οπαδών. Το παράδοξο έχει πλέον αποδειχθεί στην πράξη: στην ίδια σας την πόλη (στην οποία αποτελείτε την τρίτη δύναμη και μετά το Χαριλάου υπάρχει "ναρκοπέδιο" από το οποίο δεν ξεμυτάτε!!) οι "γριές" αποδείχθηκαν οι μόνες που φορούν παντελόνια και κρατούν τον λόγο τους, την ώρα που εσείς φοράτε φούστες.

Η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει. Η υποταγή σας στον "γαύρο" όντας πλέον και γιουσουφάκια του Λιόλιου και η απουσία κάθε οπαδικής αξιοπρέπειας θα σας ακολουθούν για πάντα. Το ίδιο ισχύει και για την μπασκετική σας ανυπαρξία, καθώς και για το ψέμα περί "αυτοκρατόρων" που λέτε μεταξύ σας, την ώρα που σας έχει διαλύσει ο παντοκράτορας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. Άλλωστε, ιστορικά, Εβραίοι σάς ίδρυσαν και Εβραίοι παραμένετε, όσο κι αν τώρα κάνετε τους Κινέζους.

ΨΕΥΤΕΣ».