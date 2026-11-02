Καλαμάτα - Ηρακλής 1-1: «Κόλλησαν» στη Νίκαια

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Ηρακλή στη Νεάπολη, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1, στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League. Οι δύο νεοφώτιστοι πρόσφεραν μια δυνατή αναμέτρηση, με το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε ιδιαίτερα καλό ρυθμό, με τις αξιόλογες φάσεις να είναι ελάχιστες. Η σημαντικότερη καταγράφηκε μόλις στο 7ο λεπτό, όταν ο Σίλβα επιχείρησε σουτ, αλλά ο Γκέλιος μπλόκαρε σταθερά.

Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με την Καλαμάτα να παίρνει το προβάδισμα στο 54'. Ο Μορέιρα έκανε το γύρισμα στην περιοχή, ο Χάμζα επιχείρησε ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ, ο Αθανασιάδης απέκρουσε, όμως ο Κουρμινόφσκι πήρε το ριμπάουντ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η απάντηση του Ηρακλή ήταν άμεση, καθώς μόλις τρία λεπτά αργότερα έφερε το ματς στα ίσα. Ο Μαρκές δημιούργησε εξαιρετικά με το εξωτερικό, ο Χάμζα δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Νανού βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, διαμορφώνοντας το 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στην ανατροπή στο 75ο λεπτό, όταν ο Χράμαντα βρέθηκε σε θέση βολής και εκτέλεσε, όμως ο Ροντρίγκεζ πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση, προτού η μπάλα περάσει τη γραμμή της εστίας.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: 31’ Αλόνσο - 16’ Σίλβα, 43’ Σουρλής

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Αλόνσο (46’ Χατζηθεοδωρίδης), Στρούγγης, Ροντρίγκεζ, Καρεάσο (46’ Ντιαρά), Πινέιρο (79’ Μιράντα), Χάμζα (74’ Κατάλντι), Μορέιρα, Σίγκουρντσον, Κουρμινόφσκι (64’ Μπολιβάρ).

Ηρακλής (Βάλτερ Ματζάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Τσάκλα, Σόρια, Νανού, Κράιντζ, Σουρλής (81’ Μιρ), Σίλβα (74’ Χράμαντα), Μπαρθένας (46’ Νίζε), Μαρκές.