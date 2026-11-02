Συνεχίζει αήττητη η Παρτίζαν στην Αδριατική λίγκα, επικράτησε 97-77 της Κλουζ
Την εξαιρετική της πορεία στην Αδριατική λίγκα συνέχισε η Παρτίζαν, η οποία επικράτησε με 97-77 της Κλουζ στο Βελιγράδι, για την 5η αγωνιστική, διατηρώντας το αήττητό της στη διοργάνωση.
Η Παρτίζαν μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και με το εντυπωσιακό 34-18 της πρώτης περιόδου απέκτησε από νωρίς σημαντικό προβάδισμα. Η Κλουζ αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, μειώνοντας τη διαφορά, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 57-49.
Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και δεν επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση. Με επιμέρους σκορ 21-11 στην τέταρτη περίοδο, έφτασε με άνεση στο τελικό 97-77.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κάρλικ Τζόουνς με 16 πόντους, ενώ ο Ίθαν Τόμπσον πρόσθεσε 14 και ο Νίκολα Τανάσκοβιτς 13. Από την πλευρά της Κλουζ, ο Τζαβόντε Σμαρτ είχε 15 πόντους και ο Ότις Λίβινγκστον 14. Εκτός αγώνα έμεινε ο Λίλαντ Γουόκερ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ.
Με το αποτέλεσμα αυτό, η Παρτίζαν ανέβηκε στο 5-0, παραμένει αήττητη στην Αδριατική λίγκα και βρίσκεται στην κορυφή μαζί με την Ντουμπάι BC.
Τα δεκάλεπτα: 34-18, 57-49, 76-66, 97-77.