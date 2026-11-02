Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Stoiximan Super League με 18 γκολ, ενώ η παρουσία του στην εκδήλωση έφερε χαμόγελα για την πορεία της αποθεραπείας του.

Μία σημαντική διάκριση απέσπασε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2025/26, έχοντας σημειώσει 18 τέρματα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Μαροκινός φορ άφησε πίσω του τον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ, ο οποίος ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 17 γκολ.

Ωστόσο, το στοιχείο που ξεχώρισε από την παρουσία του στην εκδήλωση δεν ήταν μόνο η βράβευσή του. Περίπου ενάμιση μήνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα κνήμης και περόνης στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο επιθετικός των «ερυθρόλευκων» εμφανίστηκε χωρίς πατερίτσα.

Η εικόνα του Ελ Κααμπί να περπατά χωρίς υποστήριξη αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μήνυμα για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Παρά τη θετική εξέλιξη, πάντως, η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση δεν βρίσκεται ακόμη κοντά, καθώς συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασής του, με στόχο την πλήρη επάνοδο και την επιστροφή του στα γήπεδα με την ερυθρόλευκη φανέλα.