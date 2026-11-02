EuroLeague: «Καμπάνες» σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν

Με αυστηρές ποινές τιμώρησε η EuroLeague τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτίζαν για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο μεταξύ τους ντέρμπι, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, όπου η ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια επικράτησε με 85-82. Οι δύο σερβικοί σύλλογοι καλούνται να πληρώσουν συνολικά 164.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν και περιορισμοί στους φιλάθλους του Ερυθρού Αστέρα.

Η πιο βαριά τιμωρία επιβλήθηκε στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος θα πληρώσει πρόστιμο ύψους 115.000 ευρώ. Επιπλέον, οι οπαδοί του δεν θα έχουν δικαίωμα να ταξιδέψουν στα επόμενα πέντε εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας στη διοργάνωση. Οι κυρώσεις αφορούν τη ρίψη αντικειμένων, τη χρήση λέιζερ, την υβριστική συμπεριφορά και την εισβολή φιλάθλων στο παρκέ, περιστατικά που έθεσαν σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή και την ασφάλεια του αγώνα.

Η Παρτίζαν, από την πλευρά της, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 49.000 ευρώ. Η EuroLeague της καταλόγισε σοβαρές παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του γηπέδου, ενώ στην απόφαση συνυπολογίστηκαν η χρήση πυροτεχνημάτων και λέιζερ, η ρίψη αντικειμένων, καθώς και η είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο.