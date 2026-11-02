Ιδιαίτερη στιγμή στα βραβεία ΠΣΑΠΠ αποτέλεσε η βράβευση του Τάσου Χατζηγιοβάννη για την οικονομική του βοήθεια στον μικρό Δημήτρη που δεν είναι πλέον ανάμεσά μας.

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, ο Τάσος Χατζηγιοβάννης αναφέρθηκε στον μικρό Δημήτρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να μην μπορεί να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση.

Ο Χατζηγιοβάννης είχε σταθεί στο πλευρό του μικρού Δημήτρη, προσφέροντας οικονομική βοήθεια στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει το νευροβλάστωμα. Για τη συγκεκριμένη κίνησή του, ο Έλληνας άσος τιμήθηκε με βράβευση, ως αναγνώριση της στήριξης που παρείχε στον νεαρό φίλαθλο.

Παράλληλα, ο ποδοσφαιριστής άφησε αιχμές για την «Παιδική Χαρά», εκφράζοντας τη θέση του σχετικά με την υπόθεση.