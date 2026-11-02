ΑΕΚ: Επιστροφή Στρακόσα στις προπονήσεις - Πνευμονία ο Ζοάο Μάριο

Ο Θωμάς Στρακόσα ξεπέρασε τον τραυματισμό του στον καρπό, που τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες, και προπονήθηκε για πρώτη φορά κανονικά, θέτοντας ξανά τον εαυτό του στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Αντίθετα, ο Ζοάο Μάριο αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε απουσιάσει από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό λόγω ίωσης, εισήχθη στο νοσοκομείο με πνευμονία. Εκτιμάται ότι θα παραμείνει εκτός για τέσσερις με πέντε ημέρες.