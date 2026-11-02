Τσιτσιπάς: Το μεσημέρι της Τρίτης η πρεμιέρα του στο τελευταίο Masters της σεζόν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν περίπου στις 14:00. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.

Οι δύο τενίστες έχουν συναντηθεί ξανά μέσα στο 2026, στη Γενεύη, όπου ο Τιέν είχε επικρατήσει με δύο τάι μπρέικ, αφήνοντας εκτός οκτάδας τον Έλληνα πρωταθλητή.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τον Γάλλο Λούκα Βαν Άσε, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.47 της παγκόσμιας κατάταξης.