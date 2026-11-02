ΠΑΟΚ: Ατομικό για Λουσέ, θεραπεία ακολούθησαν οι Πέλκας και Μιχαηλίδης

Ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη απέναντι στον Αστέρα AKTOR, επέστρεψαν στις προπονήσεις το πρωί της Δευτέρας (02/11), ξεκινώντας την προετοιμασία τους για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Όσοι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν στο αρχικό σχήμα του κυριακάτικου αγώνα, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στην πισίνα. Για τους υπόλοιπους η προπόνηση περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι κατοχής και ολοκληρώθηκε με δίτερμα σε περιορισμένο χώρο.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Τομ Λουσέ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, ενώ οι Δημήτρης Πέλκας και Γιάννης Μιχαηλίδης ακολούθησαν θεραπεία.