Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία για το ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Στις προπονήσεις επέστρεψαν τη Δευτέρα (2/11) οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, μία ημέρα μετά την επικράτηση απέναντι στην ΑΕΚ για τη Super League, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (5/11, 22:00) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», με το τεχνικό επιτελείο να προσαρμόζει την προπόνηση ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής των παικτών στο ντέρμπι.

Συγκεκριμένα, όσοι βρέθηκαν στην αρχική ενδεκάδα και αγωνίστηκαν απέναντι στην Ένωση ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους.

Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν με ασκήσεις προθέρμανσης και στη συνέχεια δούλεψαν στην κυκλοφορία της μπάλας, συμμετείχαν σε παιχνίδια περιορισμένου χώρου και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμά τους με ασκήσεις τελειωμάτων.