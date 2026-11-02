Ρεάλ Μαδρίτης: Ολοκληρώνεται του Εντζάι για να καλύψει το κενό του Γιάντουνεν

Προβλήματα τραυματισμών ταλαιπωρούν τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Τεό Μαλεντόν, Μίκαελ Γιάντουνεν και Γκάμπριελ Ντεκ, να μην υπολογίζονται για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR (4/11, 21:45), ενώ αμφίβολος είναι και ο Φακούντο Καμπάτσο.

Μάλιστα, ο Φινλανδός φόργουορντ θα μείνει εκτός δράσης για 3 με 4 μήνες και όπως είναι λογικό ο Πέδρο Μαρτίνεθ ψάχνει για την ενίσχυση της ομάδας του στους ψηλούς.

Αυτός είναι και ο λόγος, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα η διακοπή του δανεισμού του Έλι Εντζάι στην Μπανταλόνα.

Ρόλο σε αυτή την εξέλιξη παίζει και το γεγονός πως η Παρτίζαν πριν λίγες μέρες άφησε ελεύθερο τον Τζαμπάρι Πάρκερ, με τις δυο ομάδες να λύνουν κοινή συναινέσει το συμβόλαιό τους και τον Αμερικανό φόργουορντ να ψάχνει πλέον τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Η καταλανική Sport αναφέρει πως ο Αμερικανός φόργουορντ είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Μπανταλόνα, στην οποία αγωνίστηκε πέρυσι με τη μορφή δανεισμού από τους Σέρβους.

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί στο δημοσίευμα τους η περίπτωσή του Πάρκερ συνδέεται άμεσα με τον τραυματισμό του Μίκαελ Γιάντουνεν, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να ανακαλέσει τον δανεισμό του Έλι Εντζάι.