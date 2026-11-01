Ρεάλ Μαδρίτης: Θέλει πίσω τον Εντιαγέ η «βασίλισσα»
Σκέψεις για την επιστροφή του Σενεγαλέζου λόγω των τραυματισμών.
Την προοπτική να επαναφέρει στο ρόστερ της τον Έλι Εντιαγιέ εξετάζει η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς τα συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών έχουν δημιουργήσει ανάγκη για επιπλέον λύσεις.
Το ενδεχόμενο επιστροφής του Σενεγαλέζου άσου, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Liga, επιβεβαίωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ μετά την αναμέτρηση με την Μπούργκος. Ο τεχνικός των Μαδριλένων αποκάλυψε πως υπάρχει σκέψη να διακοπεί ο δανεισμός του, προκειμένου ο παίκτης να ενσωματωθεί ξανά στην ομάδα.
«Εξετάζουμε την πιθανότητα να ανακτήσουμε τον Εντιαγιέ, που είναι δανεικός στη Liga. Είναι παίκτης μας και θα θέλαμε να τον εντάξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαρτίνεθ.