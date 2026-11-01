Σπανούλης: «Καταθέσαμε την ψυχή μας, δεν υστέρησε κανένας παίκτης»

Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στη μεγάλη προσπάθεια των παικτών του Άρη μετά τη σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού AKTOR, κάνοντας λόγο για κατάθεση ψυχής απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Όσα δήλωσε ο Σπανούλης:

«Είναι πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα, για αυτό που χτίζουμε. Μας διακατέχει ταπεινότητα και σκληρή δουλειά. Κάναμε εκπληκτικό παιχνίδι, δεν υστέρησε κανένας παίκτης. Καταθέσαμε την ψυχή μας. Βάλαμε 101 πόντους απέναντι σε μία εξαιρετική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι από τα φαβορί για την Ευρωλίγκα, όπως και ο Ολυμπιακός. Είναι δύο ομάδες από τα φαβορί. Ήταν το πρώτο μεγάλο τεστ για εμάς και πήραμε μεγάλο βαθμό.

Δεν είναι ο Άρης που ονειρεύομαι, δεν μου αρέσουν τέτοιες κουβέντες. Επειδή κάναμε μία μεγάλη νίκη, να λέμε αυτός που ονειρεύεσαι. Δεν μου αρέσουν αυτά. Κάναμε καλή εμφάνιση, κερδίσαμε, προχωράμε, έχουμε σημαντικό ματς μπροστά μας. Θα δούμε τι κάναμε καλά και τι όχι και θα προχωρήσουμε.

Είπα συγχαρητήρια στους παίκτες και ότι αύριο έχουμε προπόνηση».