Λίβερπουλ - Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» κορυφής στο Άνφιλντ για τους «κανονιέρηδες» με θετικό Τζόλη

Σπουδαία νίκη με 1-0 στην έδρα της Λίβερπουλ πανηγύρισε η Άρσεναλ, φεύγοντας για πρώτη φορά από το 2012 με το τρίποντο από το «Άνφιλντ» σε αγώνα Premier League. Οι «κανονιέρηδες» με βασικό στη σύνθεσή τους τον Χρήστο Τζόλη άντεξαν στην πίεση των γηπεδούχων και χάρις το γκολ του Κάι Χάβερτς στο 16ο λεπτό πήραν μια νίκη... χρυσάφι εν όψει της συνέχειας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τις εντυπώσεις, όμως η Άρσεναλ ήταν εκείνη που βρήκε πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Χάβερτς εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε στο δεύτερο δοκάρι και με ψύχραιμο τελείωμα έγραψε το 1-0.

Η Λίβερπουλ προσπάθησε να αντιδράσει, έχοντας παράπονα από τη διαιτησία για τη φάση του 18ου λεπτού, όταν ζήτησε πέναλτι σε τράβηγμα της φανέλας του Ίσακ. Στο 40' ο Βιρτς σημάδεψε το δοκάρι, ενώ οι γηπεδούχοι συνέχισαν να αναζητούν την ισοφάριση και μετά την ανάπαυλα, ανεβάζοντας την ένταση και τον ρυθμό του αγώνα.

Στο τελευταίο ημίωρο το παιχνίδι έγινε πιο ανοιχτό, με εκατέρωθεν επιθέσεις και αρκετές μονομαχίες. Ο Χρήστος Τζόλης, στην επιστροφή του στη δράση έπειτα από έναν μήνα, έφτασε κοντά στο γκολ στο 73', αλλά ο Άλισον απέκρουσε το εξαιρετικό δεξί πλασέ του στη γωνία.

Η Άρσεναλ διαχειρίστηκε με επιτυχία το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έφυγε από το Άνφιλντ με ένα μεγάλο διπλό, δείχνοντας χαρακτήρα σε μία από τις πιο απαιτητικές έδρες της Premier League.

Οι ενδεκάδες

Λίβερπουλ: Άλισον, Αραούχο (81′ Μουνιόθ), Ζακέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ (81′ Τσιμίκας), Νιόνι (58′ Σόμποσλαϊ), Μακάλιστερ, Μπαρκολά, Βιρτς (81′ Κούμας), Χάκπο (67′ Ενγκουμόχα), Ίσακ

Άρσεναλ: Ράγια, Τίμπερ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Γκιμαράες (62′ Λιούις-Σκέλι), Μαντουέκε, Έντεγκααρντ (88′ Μερίνο), Τζόλης (84′ Ινκαπιέ), Χάβερτς (84′ Γκιόκερες)