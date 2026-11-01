Ομπράντοβιτς: «Βασικό πρόβλημα τα λάθη μας – Μεγάλο ταξίδι, χρειαζόμαστε χρόνο»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχασε στην έδρα του Άρη και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου, στάθηκε στα πολλά λάθη που έγιναν. Τόνισε πάντως πως χρειάζεται χρόνο το «τριφύλλι».

Αναλυτικά:

«Συγχαρητήρια στον Άρη για τη νίκη, έπαιξε με μεγάλη ενέργεια και έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Από την άλλη, θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου γιατί πάλεψαν μέχρι το τέλος. Σε δύσκολες στιγμές βρήκαμε τον τρόπο να επιστρέψουμε και να είμαστε κοντά. Είναι ξεκάθαρο ότι το βασικό πρόβλημα ήταν τα λάθη μας. Ο Άρης σκόραρε 46 πόντους, συνολικά 27 από τα λάθη μας».

Για την δεύτερη συνεχόμενη ήττα και τα πολλά λάθη: «Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε ποιοτικούς παίκτες. Είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνουν τα λάθη που κάνουν μέσα στο παιχνίδι. Είναι μεγάλο ταξίδι και όπως όλα στην ζωή χρειαζόμαστε χρόνο. Υπάρχουν παίκτες που έχουν περισσότερα παιχνίδια από προπονήσεις. Αν αρχίσεις να δουλεύεις με κάποιον και κατευθείαν έχεις αγώνες, δεν έχεις περίοδο προετοιμασίας, οπότε είναι λογικό. Τους εμπιστεύομαι. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε κάθε στιγμή που μπορούμε ώστε να φτάσουμε στο επίπεδο που χρειάζεται για το ελληνικό πρωτάθλημα και για την Ευρωλίγκα».

Για τον Σπανούλη: «Δεν έχω να πω κάτι που ήδη δεν ξέρετε. Όλοι ξέρετε πως ήταν ως παίκτης και τώρα ως προπονητής έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην Μονακό, στην Εθνική. Είναι προφανές, μόνο συγχαρητήρια μπορώ να του δώσω».

Για τα λάθη: «Τα λάθη είναι το βασικό μας πρόβλημα και το ότι χάνουμε πολλές βολές. Είναι κάτι που φαίνεται και από τα στατιστικά. Πρέπει να παίζουμε πιο ήρεμα γιατί έχουμε περισσότερα λάθη από ασίστ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που χάσαμε και τα δύο ματς».

Για το αν υπάρχουν περισσότεροι διεκδικητές για το πρωτάθλημα: «Μίλησα για αυτό στην αρχή της σεζόν. Είναι καλό για το μπάσκετ που έχουμε τον Άρη που είναι εξαιρετική ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που πρέπει να σέβεσαι, κανένα ματς δεν πρέπει να θεωρείται εύκολο».

Για την επιστροφή του στο Αλεξάνδρειο: «Ένα πράγμα που ισχύει πάντα είναι ότι είναι εξαιρετική η ατμόσφαιρα για να παίξεις μπάσκετ. Τους αρέσει το μπάσκετ εδώ. Δεν έχει αλλάξει κάτι, συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ομάδα τους. Μου αρέσει να το βλέπω. Είναι μία παράδοση για τους οπαδούς του Άρη».