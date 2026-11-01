Basket League: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη

Ο Άρης, με όπλο τη δυνατή του άμυνα και την ενέργεια της εξέδρας, εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός και επικράτησε 101-91 για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ρόμπινσον Ερλ και τον Μίτρου-Λονγκ να δίνουν σημαντικές λύσεις στην επίθεση.

Ο Ολυμπιακός πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από τη SUNEL Arena, επικρατώντας με 91-62 του Περιστερίου και διατηρώντας το αήττητό του στο πρωτάθλημα. Πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 21 πόντους, ενώ εξαιρετική παρουσία είχε και ο Όμηρος Νετζήπογλου με 16 πόντους.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Βίκος Φalcons - ΑΕΚ 95-84

Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου 81-65

Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73

Μαρούσι - Προμηθέας 87-76

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός - Περιστέρι 91-62

Άρης - Παναθηναϊκός 101-91

Η βαθμολογία