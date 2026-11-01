Basket League: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 101-91 από τον Άρη και ο Ολυμπιακός επικράτησε του Περιστερίου με 91-62. Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Basket League μετά την 5η αγωνιστική.
Ο Άρης, με όπλο τη δυνατή του άμυνα και την ενέργεια της εξέδρας, εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός και επικράτησε 101-91 για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ρόμπινσον Ερλ και τον Μίτρου-Λονγκ να δίνουν σημαντικές λύσεις στην επίθεση.
Ο Ολυμπιακός πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από τη SUNEL Arena, επικρατώντας με 91-62 του Περιστερίου και διατηρώντας το αήττητό του στο πρωτάθλημα. Πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 21 πόντους, ενώ εξαιρετική παρουσία είχε και ο Όμηρος Νετζήπογλου με 16 πόντους.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Βίκος Φalcons - ΑΕΚ 95-84
Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου 81-65
Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73
Μαρούσι - Προμηθέας 87-76
Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός - Περιστέρι 91-62
Άρης - Παναθηναϊκός 101-91
Η βαθμολογία