Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR 101-91: Θριαμβευτής Άρης, προβληματικός Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός για ένα ακόμα ματς έμεινε πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό, προβλημάτισε και πάλι με την απόδοση του και έδωσε την ευκαιρία στον Άρη να πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη.

Για ένα ακόμα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε κάνοντας πολλά εύκολα λάθη, τα οποία δεν του επέτρεψαν να βρει ρυθμό. Από την άλλη ο Άρης προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την έδρα του και την ώθηση που του έδινε ο κόσμος του και με πολύ σκληρή άμυνα να βρει τρόπους να σκοράρει στο ανοικτό γήπεδο. Κάτι που έκανε με εξαιρετικό τρόπο ο Ρόμπινσον Ερλ, ο οποίος με κάρφωμα έκανε το 6-5. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν άργησε να ξεκινήσει τις αλλαγές ρίχνοντας στο παρκέ τους Φρανσίσκο, Ναν και Λεσόρ στις θέσεις των Σλούκα, Καλαϊτζάκη και Μήτογλου. Ο Άρης βρισκόταν στο +2, 7-5, με τη συμπλήρωση πέντε λπετών αγώνα.

Με την επιστροφή από το τάιμ άουτ ο Λεσόρ προσπάθησε να κάνει κάτι που δεν το… έχει, με αποτέλεσμα να χάσει τη μπάλα και ο Μίτρου Λονγκ με τρίποντο έκανε το 10-5. Ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα με τον ίδιο τρόπο, δια χειρός Γιαμπουσέλε και ο Λεσόρ με κλέψιμο και κάρφωμα έκανε το 10-10, 3:40 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Άρης όμως αντέδρασε άμεσα και απάντησε στο 0-5 του Παναθηναϊκού, με δικό του 6-0 με δύο συνεχόμενα τρίποντα των Μοκόκα και Ρόμπινσον Ερλ, 2:47 για το τέλος. Ο Άρης όμως είχε και πάλι την απάντηση, εκμεταλλευόμενος και πάλι τα λάθη του Παναθηναϊκού.

Ο έλεγχος στον Άρη

Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 18-15, με το σερί της ομάδας του Σπανούλη να μεγαλώνει με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, να φτάνει στο 6-0 και το σκορ να είναι στο 22-15, έπειτα από τρίποντο του Μόργκαν, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αναγκάζεται να καλέσει τάιμ άουτ χωρίς δεύτερη σκέψη. Τα… σερί δεν είχαν τέλος στο Αλεξάνδρειο, μιας και ο Ζοτς έπαιξε το… ζάρι των κοντών και δικαιώθηκε. Αμέσως μετά το τάιμ άουτ, ο Σέρβος τεχνικός έριξε στο παρκέ Μπάντιο, Φρανσίσκο, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ, οι κοντοί… ξεκλείδωσαν το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας τους, “διάβασαν” σωστά και με σερί 0-7, οι “πράσινοι” έφεραν το ματς στα ίσια, 22-22 και πλέον ήταν σειρά του Σπανούλη να πάρει τάιμ άουτ. Ο Μπάντιο ήταν ο παίκτης που έκανε όλη τη διαφορά στην άμυνα του Παναθηναϊκού, βάζοντας την ομάδα του στις κανονικές της… ρυθμίσεις. Ο Λεσόρ έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό αλλά δεν το κράτησε για πολύ, μιας και ο Ντιμιτρίεβιτς ήταν εξαιρετικός, ενώ ο Τολιόπουλος με τρίποντο έκανε τοι 31-27, πέντε λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Ο Ντιμιτρίεβιτς ήταν ο παίκτης που έκανε όλη τη ζημιά στον Παναθηναϊκό, ενώ την ίδια ώρα οι “πράσινοι” είχαν ξεκινήσει και πάλι να χάνουν το… μυαλό τους. Οι κακές επιθέσεις έδιναν την ευκαιρία στους γηπεδούχους να βρίσκουν γρήγορες επιθέσεις και ελεύθερα σου με τον Άρη στο 16’ να είναι μπροστά στο σκορ με 39-33. Ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να χάσει τελείως την επαφή του με το σκορ, με τον Γιαμπουσέλε να χάνει τρίποντο και δύο βολές για να μειώσει και τον Άρη να συνεχίζει να διατηρεί τη διαφορά. Ο Λεσόρ έχασε ένα πολύ εύκολο καλάθι και ο Μπιρτς με γκολ0-φάουλ έκανε το 42-36, 2:30 πριν τη συμπλήρωση του πρώτου μέρους. Ο Φρανσίσκο απάντησε με μεγάλο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό και τελικά οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τον Άρη προηγούμενο με 42-40.

Προβλημάτιζε ο Παναθηναϊκός

Ο Άρης ξεκίνησε την τρίτη περίοδο πολύ καλύτερα από τον Παναθηναϊκό, με την ομάδα του Ομπράντοβιτς να διατηρείται κοντά στο σκορ από προσωπικές επιλογές των παικτών του. Είναι χαρακτηριστικό πως παρά το κακό αγωνιστικό πρόσωπο των “πράσινων” ο Ναν έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 48-49, αλλά τα συνεχόμενα λάθη και εύκολα φάουλ του Λεσόρ, έδωσαν το δικαίωμα στον Άρη να βρεθεί στη γραμμή των βολών από πολύ νωρίς, μιας και ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε τ πέντε ομαδικά, 2 λεπτά και 8 δεύτερα μετά την έναρξη. Ο Άρης το εκμεταλλεύτηκε, βρέθηκε να προηγείται με 59-51 με γκολ-φάουλ του Μόργκαν και το Αλεξάνδρειο άρχισε να… γέρνει. Παρ’ όλα αυτά ο παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει και να μειώσει άμεσα, με τον Γιασμπουσέλε να είναι ο καλύτερος παίκτης των “πράσινων” και στο 25’ το σκορ ήταν 59-56.

Ο Ρόμπινσον Ερλ απάντησε άμεσα στο τρίποντο του Γάλλου του Παναθηναϊκού, αλλά ο παίκτης του “τριφυλλιού” ήταν εξαιρετικός και κρατούσε τον Παναθηναϊκό κοντά στο σκορ. Μία ακόμα πολύ καλή επίθεση για τον Παναθηναϊκό, με καλή κυκλοφορία της μπάλας, έφερε τρίποντο από τα χέρια του Ντέιβις και οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 65-63, 3:40 πριν το τέλος της περιόδου. Και όμως ο Παναθηναϊκός κατάφερε και πάλι να χάσει το μομέντουμ. Ο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να παίξει με κοντό σχήμα και να ρίξει τον Ντέιβις στο “5”, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να γίνεται παράγοντας της αναμέτρησης και τον Τολιόπουλο να “χτυπάει” στην επίθεση για τον Άρη και με τρίποντο του Έλληνα παίκτη η διαφορά να πηγαίνει για πρώτη φορά στους 11 πόντους, με τη λήξη της τρίτης περιόδου.

Δε μπόρεσε να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός

Τέταρτη και τελευταία περίοδος στο Αλεξάνδρειο με τον Άρη να δείχνει πιο αποφασισμένος για την νίκη και τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να… κυνηγάει. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με πολύ καλή άμυνα και πολύ καλές επιλογές στην επίθεση κατάφερε να πάρει προβάδισμα 10 πόντων, με τους “πράσινους” να μη μπορούν να αντιδράσουν. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε εντολή να περάσει η μπάλα στα χέρια του Λεσόρ, ο οποίος ξεκίνησε να τελειώνει τις φάσεις στη ρακέτα και να φθείρει τους αντιπάλους του, μειώνοντας σε 82-76, με τον Μπάντιο να πετυχαίνει σπουδαίο τρίποντο και να ρίχνει τη διαφορά στους 3 πόντους, 82-79, πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.

Το... τελείωσε ο Τολιόπουλος

Ο Γιαμπουσέλε ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό και με τρίποντες “βόμβες” έφερε τους “πράσινους” μπροστά στο σκορ. Ο Τηγάνης όμως για μία ακόμα φορά έδωσε τη λύση στον Άρη ο οποίος συνέχιζε να βρίσκει το σκορ από τη γραμμή των βολών με αποτέλεσμα η ομάδα του Σπανούλη να πάρει και πάλι προβάδισμα με 86-85. Και σαν να μην έφτανε αυτό για τον Παναθηναϊκό ο Μόργκαν πέτυχε τρίποντο και πήρε και φάουλ από τον Ναν, που έπαιξε κακή άμυνα και ο Άρης βρέθηκε ξαφνικά στο +5, 90-85, 3:17 πριν τη λήξη του αγώνα. Ο Ναν έκανε ένα ακόμα λάθος και έφερε τον Άρη ακόμα πιο κοντά σε μια μεγάλη νίκη. Ο Φρανσίσκο πήρε το πέμπτο φάουλ του Μομόκα και με 1/2 βολές έριξε τη διαφορά στους 4 πόντους, με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο δίλεπτο. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα δύο λάθη του Παναθηναϊκού ήταν αρκετά για τον Άρη να βρει 4 ακόμα πόντους και να προηγηθεί με 8, 94-86, 1:36 πριν το τέλος του αγώνα, με τον Ομπράντοβιτς να παίρνει τάιμ άουτ. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να ανατρέψει την κατάσταση και γνώρισε την πρώτη φετινή του ήττα στο πρωτάθλημα.

Τα Δεκάλεπτα: 18-15, 46-44, 79-68, 101-91

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης