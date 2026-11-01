Βασιλιάς στη Βιέννη ο Αλκαράθ, έφτασε τους 28 τίτλους καριέρας! (pics)

Ο Κάρλος Αλκαράθ συνδύασε την εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του ATP 500 της Βιέννης με νίκη απέναντι στον Άλεξ Ντε Μινόρ, προσθέτοντας ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή του.

Ο Ισπανός επικράτησε με 2-0 σετ (6-1, 6-4) του Αυστραλού στον τελικό και πανηγύρισε τον 28ο τίτλο της καριέρας του, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

Ο 23χρονος τενίστας μπήκε αποφασισμένος από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και με δύο break πήρε γρήγορα τον έλεγχο του πρώτου σετ, το οποίο κατέκτησε με το εμφατικό 6-1. Ο Ντε Μινόρ προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια, όμως ο Αλκαράθ διατήρησε την ψυχραιμία και την έντασή του, βρίσκοντας τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και κλείνοντας το δεύτερο σετ με 6-4.

Κάπως έτσι, ο Αλκαράθ έφτασε τις 28 κατακτήσεις σε 37 τελικούς ATP, ενώ παράλληλα επέκτεινε στις 26 συνεχόμενες τις νίκες του σε τουρνουά της κατηγορίας ATP 500.