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Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73: Διπλασίασε τις νίκες της με καλή εμφάνιση στις Κυκλάδες

Η Δόξα Λευκάδας εκμεταλλεύτηκε την κούραση της Μυκόνου από τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, επικρατώντας άνετα με 73-59 στο κλειστό της Άνω Μεράς για την 5η αγωνιστική της GBL.

Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73: Διπλασίασε τις νίκες της με καλή εμφάνιση στις Κυκλάδες
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Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Δόξα Λευκάδας στις Κυκλάδες, επικρατώντας άνετα της κουρασμένης Μυκόνου με 73-59 για την 5η αγωνιστική της GBL.

Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική νίκη για το σύνολο του Θοδωρή Τερζή, το οποίο βελτίωσε το ρεκόρ του στο πρωτάθλημα στο 2-3.

Η ομάδα του Ιονίου μπήκε δυνατά από το πρώτο δεκάλεπτο και με επιμέρους σκορ 13-4 προηγήθηκε νωρίς με διψήφια διαφορά (17-6), κλείνοντας την περίοδο στο +6 (23-17).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Χάρμον και Γκαντ να δίνουν λύσεις στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι συντήρησαν το προβάδισμά τους και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 38-28.

Στην επανάληψη, η Μύκονος προσπάθησε να αντιδράσει με τον Λοβ (41-49), όμως η Δόξα απάντησε με ένα ξέσπασμα 8-0, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +16 (57-41) στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Στην τελευταία περίοδο, οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 48-60, αλλά οι Ρόμπινσον και Πάρις έδωσαν αμέσως τη λύση για τη Δόξα με νέο σερί 7-0 (67-48). Οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν με ψυχραιμία τα τελευταία λεπτά και σφράγισαν το σπουδαίο «διπλό» με το τελικό 73-59.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 28-38, 41-51, 59-73

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