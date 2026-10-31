Ηρακλής - ΠΑΟΚ: Συνθήματα κατά της Τσαρούχα και στο Ιβανώφειο

Οι τριγμοί από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο «Λιόλιος Gate» στο ελληνικό μπάσκετ μεταφέρθηκαν και στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι του Ηρακλή φώναξαν ρυθμικά «Πού είναι η Τσαρούχα;» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της GBL.

Με αυτό τον τρόπο οι φίλοι του «Γηραιού» εξέφρασαν την εντονότατη διαμαρτυρία τους για τις εξελίξεις που διαδραματίζονται τα τελευταία 24ωρα στον χώρο της καλαθοσφαίρισης.