Μαρούσι – Προμηθέας 87-76: Έβγαλε το άχτι του για όλα

Το Μαρούσι – Προμηθέας ήταν κάτι περισσότερο από ένα σημαντικό ματς της GBL. Ειδικά αυτές τις μέρες που έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, έμοιαζε με ένα παιχνίδι όπου οι γηπεδούχοι το ήθελαν για πολλούς λόγους. Και αυτό ακριβώς βγήκε στο παρκέ, με την άνετη νίκη τους (87-76). Η διαφορά μαζεύτηκε στο τέλος, επειδή οι γηπεδούχοι έκαναν συντήρηση.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου πέρα από τα συστήματα και τη σωστή προσέγγιση στο ματς, είχε την ψυχή και την… αγανάκτηση. Για όσα τράβηξε την περασμένη σεζόν ειδικά. Στοιχείο που φαινόταν από το πρώτο δευτερόλεπτο, καθιστώντας τον Προμηθέα απλά κομπάρσο στην αναμέτρηση.

Από το 4ο λεπτό η διαφορά έγινε διψήφια (15-4) και το Μαρούσι δεν κοίταξε ποτέ πίσω του ουσιαστικά. Είχε «καθαρίσει» το παιχνίδι απ’ το ημίχρονο (47-21) και το μόνο ερώτημα που έμενε να απαντηθεί ήταν το τελικό σκορ.

Από τις εξέδρες ακούγονταν συνθήματα για τους προφυλακισμένους και αυτούς που είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό. Στο παρκέ η ομάδα του Παπαθεοδώρου δεν προβληματίστηκε ούτε δευτερόλεπτο, σε ένα απόγευμα ψυχής και απαντήσεων για το Μαρούσι.

Ο Ουέαρ με 14 και ο Λούντζης με 13 ήταν από τους κορυφαίους του Αμαρουσίου. Από 11 είχαν Σαλας και Κασελάκης. Για τους ηττημένους, ο Κόλεμαν (12) και ο Κουρουπάκης (11) διασώθηκαν.

Τα δεκάλεπτα: 25-9, 47-21, 70-44, 87-76

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.