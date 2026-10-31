Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63: Ασταμάτητος ο Δικέφαλος, έκανε το 5/5 και παρέμεινε στην κορυφή

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 60-48 του Ηρακλή στο μεγάλο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης και έκανε το 5/5. Ο Δικέφαλος ανέβασε την απόδοσή του από τα τέλη της πρώτης περιόδου, πήρε τον έλεγχο του ρυθμού και δεν επέτρεψε στον αντίπαλό του να διεκδικήσει τη νίκη μέχρι το φινάλε. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής γνώρισε την τέταρτη ήττα του στη διοργάνωση και υποχώρησε στο 1-4.

Ο Μάρκους Φόστερ ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ με 17 πόντους, έχοντας 7/15 σουτ, ενώ ο Τσέντι Όσμαν πρόσθεσε 12 πόντους. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Κάιλ Αλεξάντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 7 πόντους και 11 ριμπάουντ. Για τον Ηρακλή, που έμεινε χαμηλά στην επίθεση, ο Τζέιλεν Λεκιού σημείωσε 10 πόντους και ο Σίλας 9.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ηρακλής μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και με τους Λεκιού και Χάτσον πήρε προβάδισμα με 10-6 στο 3'. Ο Μέλβιν διατήρησε τους γηπεδούχους μπροστά, όμως ο ΠΑΟΚ ανέβασε την ένταση στην άμυνα και με τους Ταϊρί και Φόστερ ισοφάρισε σε 15-15. Με τον Γκρέι να δίνει λύσεις, ο Δικέφαλος έκλεισε την πρώτη περίοδο έχοντας το προβάδισμα με 19-17.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον έλεγχο, παρά την προσπάθεια του Ηρακλή να πλησιάσει. Οι Φόστερ και Χάτζινς έδωσαν λύσεις στην επίθεση, ενώ η αποτελεσματική άμυνα των φιλοξενούμενων επέτρεψε στην ομάδα του Τρινκιέρι να προηγηθεί με 31-25. Ο Γηραιός αντέδρασε και με τους Στάιλς και Λεκιού μείωσε σε 34-31, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν δυναμικά μετά την ανάπαυλα και έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (36-36) στο 23'. Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, είχε υπομονή και με τους Χάτζινς και Χουγκάζ ανέκτησε διαφορά οκτώ πόντων (36-44). Ο Ηρακλής προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, με τον Μαστρογιαννόπουλο να δίνει λύσεις, αλλά το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Δικέφαλο στο +5 (47-42).

Στην τελευταία περίοδο, ο ΠΑΟΚ πάτησε ακόμη περισσότερο το γκάζι. Οι Όσμαν και Καλάθης ανέβασαν τη διαφορά, ενώ ο Ταϊρί έδωσε σημαντικές λύσεις, οδηγώντας την ομάδα του στο +11 (55-44) στο 35'. Ο Φόστερ με ένα μεγάλο σουτ στο 38' έστειλε τη διαφορά στους 12 πόντους (60-48), ουσιαστικά κλειδώνοντας τη νίκη για τον Δικέφαλο, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 31-34, 42-47, 53-63.