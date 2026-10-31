Σοκαριστικό θράσος: Άνθρωποι του Προμηθέα έλεγαν στους παίκτες πως βγαίνει ο Λιόλιος

Το σκάνδαλο στο μπάσκετ έχει σοκάρει την κοινωνία, αλλά ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το θράσος που το ακολουθεί. Κι αυτό έχει να κάνει με τη στάση ανθρώπων του Προμηθέα, ομάδας του Βαγγέλη Λιόλιου, οι οποίοι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου (31/10) το ξενοδοχείο της αποστολής.

Μιλώντας στους παίκτες προκειμένου να τους καθησυχάσουν πριν το ματς με το Μαρούσι, τους έλεγαν πως ο προφυλακισμένος πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, θα βγει από τη φυλακή και τα πάντα θα επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς στην ομάδα.

Όλα αυτά για να ηρεμήσει η κατάσταση, μια και ήδη παίκτες έχουν εκφράσει επιθυμία να φύγουν. Το θέμα βέβαια δεν είναι οι αθλητές, αλλά το θράσος των ανθρώπων της διοίκησης του Προμηθέα. Οι οποίοι είναι σίγουροι για κάτι που αφορά τη δικαιοσύνη και το λένε ανοιχτά στους αθλητές της ομάδας.